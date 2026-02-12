Diritto allo studio: 264 mila euro per sostenere 1.734 studenti riminesi

La vicesindaca Bellini: "Investire nei libri significa investire nel futuro"

Dalle scuole medie alle superiori, sono 1.734 le famiglie riminesi che quest’anno usufruiranno del contributo per l’acquisto dei libri di testo. Un aiuto concreto che rappresenta un investimento complessivo di 264.870 euro, destinato a sostenere il diritto allo studio e alleggerire le spese scolastiche.

L’istruttoria ha confermato una platea molto ampia:

702 studenti della scuola media

549 del biennio delle superiori

483 del triennio

Il contributo è stato assegnato in base all’ISEE familiare, con la maggioranza dei beneficiari - 1.077 studenti - che hanno usufruito dei contributi più alti.

«Sostenere le famiglie e garantire pari opportunità alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi - sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini - è una scelta che questa amministrazione porta avanti con convinzione. Investire nell’educazione significa investire nello sviluppo della comunità: nessuno deve sentirsi escluso dal percorso scolastico per ragioni economiche. Questo intervento va esattamente in quella direzione».