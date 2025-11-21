Disagi in vista per chi usa gli autobus: venerdì 28 novembre sciopero di 24 ore

Le corse saranno garantire nel bacino di Rimini dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16

A seguito della proclamazione da parte di USB - Unione Sindacale di Base di uno sciopero nazionale della durata di 24 ore, nella giornata di venerdì 28 novembre saranno possibili ripercussioni sul normale servizio di Tpl e sul servizio traghetto a Ravenna.

Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: nel bacino di Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00; nel bacino di Ravenna (compreso il traghetto) dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00; nel bacino di Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.

In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/venerdi-28-novembre-sciopero-nazionale-di-24-ore-su-tutti-i-bacini/. A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore indetta da USB lo scorso 3 ottobre, l’adesione era stata del 22,30% nel bacino di Forlì-Cesena, del 31.06% a Ravenna e del 10,26% a Rimini.