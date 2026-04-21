DiscoBorgo accende Santarcangelo: 10mila presenze e centro storico protagonista

Successo per l’evento promosso da Città Viva: pubblico trasversale, attività coinvolte e incassi concreti. Ora lo sguardo va all’estate tra shopping night, Balconi Fioriti e Santa Piada

Circa 10.000 presenze hanno riempito il centro, con attività al lavoro e un pubblico partecipe: è questa la fotografia che Città Viva restituisce a poche ore da DiscoBorgo, l’evento che ha animato il cuore di Santarcangelo.



“Il dato più significativo non è solo la presenza, ma il comportamento del pubblico: persone che si sono fermate, che hanno attraversato le vie, che sono entrate nei negozi e nei locali, contribuendo a creare movimento reale e diffuso per tutta la durata della serata. Un segnale importante in vista della stagione estiva.”



Importante anche il coinvolgimento diretto delle attività: oltre al cuore dell’evento in piazza, circa una decina di bar hanno animato il proprio aperitivo con proposte autonome, mentre diversi negozi hanno scelto di rimanere aperti in orario serale.

“Il commercio non è stato contorno, ma protagonista diffuso dell’iniziativa.”



Ottimi i riscontri segnalati dalle attività del centro, in particolare bar e ristoranti, che evidenziano come la serata abbia generato un lavoro costante e soddisfacente per tutta la durata dell’evento. Positivo anche il riscontro per le attività distribuite lungo tutto il percorso.

In un momento come questo, la capacità di generare incassi concreti rappresenta un elemento tutt’altro che secondario e conferma il valore di iniziative in grado di portare pubblico reale e diffuso nel centro storico.

Diversi operatori hanno infatti sottolineato il valore di eventi come questo, capaci di generare un indotto concreto con ricadute positive immediate per le attività del centro.



Un ruolo importante lo ha avuto anche il lavoro di revisione del format dell’evento, che in questa edizione ha trovato una nuova configurazione grazie al contributo di Alberto Gozi, contribuendo a rendere DiscoBorgo ancora più dinamico e integrato con il tessuto del centro.



Altro elemento rilevante è stato il pubblico: una presenza trasversale, con tanti giovani ma anche famiglie e bambini. Non sono mancati momenti in cui adulti e più piccoli hanno condiviso gli stessi spazi, tra musica e ballo, restituendo l’immagine di un centro vivo, inclusivo e capace di coinvolgere tutte le generazioni.



Per Città Viva, DiscoBorgo conferma un modello preciso: “Eventi diffusi, integrazione tra musica e commercio e collaborazione tra soggetti. È questa la direzione che permette al centro di essere attrattivo e sostenibile.”



Fondamentale anche l’aspetto organizzativo: la serata si è svolta in modo ordinato e sicuro, con il rispetto delle norme e degli orari da parte delle attività. Un risultato reso possibile grazie a un lavoro condiviso e al supporto di Control Room, che ha contribuito alla gestione complessiva dell’evento e ha permesso di affrontare al meglio un’affluenza importante.

Già dalla mattina successiva, inoltre, il centro si presentava pulito e in ordine grazie al lavoro di Hera.



Città Viva sottolinea infine il proprio ruolo di coordinamento: “L’obiettivo è continuare a fare rete tra le attività e costruire eventi in cui tutti possano essere parte attiva.”



Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi appuntamenti: si parte a maggio con Balconi Fioriti (16 e 17 maggio), per poi entrare nel vivo della stagione estiva da giugno.

Le shopping night torneranno per tutti i venerdì d’estate, a partire da ‘Balla!’ il 12 e 13 giugno, mentre tra i principali eventi in calendario spicca Santa Piada, in programma il 26 e 27 giugno.

L’obiettivo è dare continuità a quanto visto e mantenere vivo il centro.



“DiscoBorgo non è un punto di arrivo, ma una partenza.”