Disservizi a Internet, problemi a siti e ad app: anche altarimini.it "colpita"

Malfunzionamento del traffico per una criticità di Cloudflare, disservizi anche per il nostro portale

Un grave guasto ai server di Cloudflare ha provocato interruzioni e rallentamenti diffusi sulla rete internet a livello globale. Tanti siti e app sono risultate irraggiungibili, anche il nostro portale. Le prime difficoltà sono emerse intorno alle 12.25 italiane, quando diversi siti e applicazioni hanno iniziato a risultare irraggiungibili o a funzionare con forte lentezza. La situazione è peggiorata, fino al ritorno alla normalità, poco prima delle 16. “Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe avere un impatto su più clienti e lo sta analizzando”, ha comunicato l’azienda sul proprio sito alle 13 italiane. “Stiamo lavorando per comprendere appieno l'impatto e ridurre le conseguenze”, si legge nella nota ufficiale pubblicata sulla pagina dedicata allo stato dei servizi. Cloudflare è una delle infrastrutture più critiche del web moderno: funge da intermediario tra i siti e i loro utenti, ottimizzando il traffico, proteggendo da attacchi informatici e accelerando i tempi di caricamento. Quando il sistema si inceppa, come avvenuto oggi, la “strada digitale” che i portali utilizzano per raggiungere i loro server viene improvvisamente bloccata, rendendo impossibile o difficoltoso l’accesso ai contenuti.