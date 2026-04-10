Disturbi cognitivi e demenza a Rimini: l'incontro con pazienti e familiari

Lunedì 13 aprile dalle ore 14 alle 15.30 alla sede AUSL Colosseo di via Coriano 38

Rendere il servizio sempre più vicino e rispondente ai bisogni delle persone. Con questo obiettivo il Centro per i disturbi cognitivi e demenze di Rimini invita direttamente le persone con problemi di memoria e i loro familiari a un momento di dialogo e di condivisione in programma lunedì 13 aprile dalle ore 14 alle 15.30 alla sede AUSL Colosseo di via Coriano 38 (sala Smeraldo, scala G, piano terra).

Questo incontro sarà prima di tutto un’occasione per confrontarsi con gli operatori del Centro, ricevere informazioni utili e trovare insieme strategie e ambiti di miglioramento. In particolare saranno illustrate le attività e i percorsi attivi offerti dal Centro per i disturbi cognitivi e demenze, ci sarà spazio per domande e riflessioni e verranno raccolti suggerimenti e proposte delle famiglie relativi ad eventuali criticità.