Domenica 22 novembre Diva riaccende la consolle per il secondo atto con deejay Umberto: "Non per tutti, non per caso"

Il format, curato da Club 4.6 e Labor, torna con un nuovo appuntamento: ad affiancare Enrico Rosica, ci sarà il fondatore dell'etichetta 320KB Music

Non per moda, non per collezionare l'ennesima storia su Instagram, ma per una passione autentica: quella per la musica elettronica. "Non per tutti, non per caso." è infatti il messaggio che accompagna il secondo appuntamento targato Diva (Atto secondo), il progetto curato da Club 4.6 e Labor, in collaborazione con Pepenero, che sta trasformando lo storico strip club riminese Lady Godiva in un nuovo punto di riferimento per gli appassionati della club culture. In pista, come sempre, sin dalle17 del pomeriggio: domenica 22 novembre. Un progetto che punta a riportare la musica al centro, restituendo alla dimensione del club il suo significato più autentico: ricerca sonora, condivisione e voglia di ballare. Una community che, appuntamento dopo appuntamento, continua a crescere, raccogliendo un pubblico che sceglie la pista per convinzione e non per tendenza. Una sfida che porta la firma di Enrico Rosica (Dj Club 4.6) ed Alex Crescentini (Founder Labor), che ha l’obiettivo di ospitare dj di valore della scena elettronica nazionale e non solo. Dopo il pienone registrato al debutto dello scorso ottobre, con il set dell'argentino Aldave, per il secondo atto è il momento di Umberto, dj e produttore discografico italiano, fondatore dell'etichetta 320KB Music e della label digitale 1-800- Hotcalls.

Il suo universo sonoro si muove tra Chicago house contemporanea, electro e suggestioni acid, con una costante attenzione alla ricerca e alla sperimentazione. La sua serie in vinile a tiratura limitata Fucku ha registrato il sold out di ogni uscita in appena 48 ore, mentre le sue produzioni hanno ricevuto il supporto di artisti come Mall Grab, Quest, Alex Neri, Ricky Montanari e Dyed Soundorom. Un percorso che lo ha portato a suonare in contesti internazionali, da Hor a Berlino a diversi club tra Italia, Barcellona, Ibiza, Formentera e Cluj, oltre alle residenze presso After Franco e Apartment. La tappa riminese rappresenta per Umberto anche l'occasione di confrontarsi con un luogo dalla storia particolare, profondamente legato alla night life della Riviera. Un aspetto che il deejay guarda con curiosità e interesse, come racconta in vista del suo arrivo al Lady Godiva: "La musica è una passione che, con il tempo, è diventata il mio lavoro. Amo profondamente sia la produzione sia il mondo dei deejay-set: mi piace esplorare le nuove tecnologie e capire come possano ampliare le possibilità espressive della musica, ma anche guardare indietro, studiare ciò che è successo prima di noi e riscoprire le radici dei suoni. La ricerca è alla base di tutto quello che faccio. Per questo sono particolarmente curioso di arrivare a Rimini e suonare al Lady Godiva: conosco la storia di questo locale, che rappresenta un pezzo della nightlife della Riviera, e mi affascina l'idea di portare qui la mia visione musicale, in un contesto che oggi sceglie di rimettere al centro la cultura del clubbing".

Domenica 22 novembre, dunque, il secondo capitolo di Diva. Un nuovo appuntamento per consolidare una scommessa che parte da un luogo iconico della Riviera e prova a costruire qualcosa che va oltre la singola serata: una casa per chi nella musica elettronica continua a cercare emozioni, identità e scoperta. Anche al pomeriggio.