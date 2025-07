Dj Persueder fa rivivere il mito di Bandiera Gialla nelle serate remember al Parco degli Artisti

Quattro serate con il Remember Bandiera Gialla al Parco degli Artisti di Vergiano, ospite Enzo Ferrarini alias Persueder

Dopo il successo della trascorsa stagione, il Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini ripropone anche per l’estate 2025 le serate “Remember Bandiera Gialla”, aperte alle 21.30 dal concerto di Sergio Casabianca e Le Gocce e che vedranno come protagonista Enzo Ferrarini (in arte “Persueder”) lo storico DJ che ha contribuito a creare la leggenda dell’epoca d’oro del Bandiera Gialla: non una semplice discoteca, ma un vero e proprio modo di vivere la Riviera Romagnola.

Enzo, attivo come dj e animatore fin dagli anni ’70, è un vero pioniera del settore, fondatore nel ’76 di Radio Stella, e poi collaboratore di Radio Erre, Italia Vera, Radio Sabbia, RadioRai (RadioDue) e RTL 102,5.

Le serate in calendario sono quattro, si parte venerdì 27 giugno con prevendita già aperta su liveticket (€ 15 più dir. prev., con una consumazione inclusa) e possibilità di acquisto anche sul posto la sera stessa, e si prosegue poi con il 25 luglio, il 23 agosto e il 19 settembre.

Il Parco degli Artisti, il polo ricreativo nato nel 2021 e gestito dall’Associazione Culturale Sorridolibero, è in Via Marecchiese 387 a Vergiano di Rimini, le serate sono realizzate grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini.