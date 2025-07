Doctorglass ha aperto a Campiano di Talamello: "Valmarecchia zona viva: merita servizi di qualità"

Ha aperto in Alta Valmarecchia il centro dedicato alla sostituzione e riparazione di cristalli dell'auto

Con l'apertura del nuovo centro presso la storica officina Pandolfi, Doctorglass è arrivato a Campiano di Talamello, in Alta Valmarecchia, con l'obiettivo di diventare punto di riferimento per tutto l'entroterra riminese in materia di sostituzione e riparazione dei cristalli di automobili e veicoli.

L'importante e conosciuto brand nazionale, leader nella sostituzione e riparazione di cristalli, al fine di mettere a disposizione dei propri clienti un servizio sempre più veloce, puntuale e di alto livello qualitativo, è presente quindi anche nella sede di Campiano, ai confini con Novafeltria.

"Era una zona che sentivo proprio scoperta e ora siamo riusciti a colmare questo vuoto.- riferisce Marco Manzaroli, titolare delle sedi di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini - Sebbene abbia in gestione praticamente tutta la Romagna, trovavo assurdo che un cliente della zona di Novafeltria dovesse recarsi a Rimini o a Riccione per dover sostituire un cristallo. È una zona viva, che lavora e che merita attenzione e servizi di qualità".



La scelta di localizzazione del Doctorglass Point dell'Alta Valmarecchia è ricaduta su un'officina storica e punto di riferimento territoriale. "La professionalità e competenza dei titolari e dipendenti della officina Pandolfi è veramente elevata. I nostri tecnici riusciranno a coprire senza problemi le richieste di sostituzione ivi comprese quelle che necessitano di calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida", sottolinea Manzaroli.

Oggi sostituire un vetro significa sostituire una parte importantissima della autovettura. Sul parabrezza si trovano parte dei sistemi Adas di assistenza alla guida, veri e propri sistemi di sicurezza per la nostra salute e di tutti gli utenti della strada. A seguito della sostituzione di qualsiasi cristallo dotato di Adas è necessario eseguire la calibrazione di tutti i sistemi di assistenza alla guida onde poter riconsegnare un veicolo in perfetto stato e idoneo a tutelare noi stessi e chi ci circonda.

"Non bisogna dimenticare l'importanza delle riparazioni. Grazie alla strumentazione e al materiale oggi disponibile siamo in grado di poter eseguire ogni tipo di riparazione ed evitare la sostituzione del cristallo. Nel caso di esistenza di polizza assicurativa cristalli con una compagnia convenzionata l'intervento potrebbe essere anche totalmente gratuito e tutto il personale delle sedi che gestisco è sempre a completa disposizione per fornire tutti i chiarimenti che possano rendersi necessari", chiosa Manzaroli.