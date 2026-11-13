Basket A2 Dole, al Flaminio arriva la Gesteco Cividale: ecco il roster

La squadra di Pillastrini, alla sua settima stagione in Friuli, ha raccolto cinque vittorie nelle prime nove giornate

Altra domenica dal sapore di casa per la Dole Rimini, pronta ad affrontare una sfida che ormai possiamo definire un grande classico della Serie A2, oltre ad essere il rematch della finale di Supercoppa LNP 2026 disputata appena due mesi fa: domenica 15 novembre alle 18 arriva al Flaminio la UEB Gesteco Cividale.



La società cividalese, nota per l'elevato utilizzo di giovani talenti del panorama cestistico italiano, ha deciso anche quest'anno di non cambiare il proprio "modus operandi", affiancando a tanti nuovi under 23, molti dei quali esordienti nella categoria, dei punti di riferimento ben precisi e con un notevole bagaglio di esperienza. Di questo gruppo fa parte, ovviamente, l'head coach Stefano Pillastrini, alla sua settima stagione in Friuli e al comando di un team che, fin qui, ha raccolto cinque vittorie nelle prime nove giornate, prevalendo in ordine cronologico contro Ruvo di Puglia, Milano, Cento, Sassari e Mestre.



La point guard titolare dello scacchiere gialloblù non è al suo debutto assoluto in Serie A2, ma a soli 22 anni di età si sta dimostrando un esterno responsabile e con ampi margini di crescita: stiamo parlando di Tommaso Vecchiola, scattante playmaker cresciuto cestisticamente tra Brescia e Cremona che, negli ultimi due anni, si è messo in mostra prima con Treviglio Brianza e poi con la Juvi Cremona, guadagnandosi la chiamata della UEB Gesteco e ricambiando la fiducia con 7.9 punti di media in campionato e 12.5 in Supercoppa, competizione nella quale è stato premiato come MVP.

Tante iniziative offensive, però, continuano a nascere dall'estro e dal talento di Lucio Redivo, bandiera della compagine friulana e guardia dalle spiccate abilità di crearsi tiri in autonomia, anche da situazioni di uscite o fuori dai giochi. Il nativo di Bahia Blanca, ex Monferrato e Brindisi, sta mantenendo una media di 19.1 punti (54% da due, 28% da tre in 7 tentativi da oltre l'arco a partita, 93% ai liberi) e 3.6 assist a incontro, numeri che lo rendono sia top scorer che miglior assistman della squadra nonché uno dei migliori attaccanti dell'intero torneo.

Lo slot di ala piccola è occupato dall'esordiente Werther Bellinaso, classe 2008 reduce da un'annata da 13.8 punti in B2 col Derthona Lab e fin qui autore di 3.8 punti a partita, mentre l'ala grande e il centro titolari sono Alessandro Ferrari e Matteo Berti: il primo, nella passata stagione tra i maggiori candidati al premio virtuale di "Most Improved Player" della categoria, è un lungo dinamico che aggiunge atletismo e movimento al roster di Cividale, convertendo i suoi 25 minuti sul parquet in 9.3 punti, 5.4 rimbalzi e 1.4 assist. Il secondo, ex Montegranaro e Cento, è un pivot dall'apertura alare importante ma che, nonostante i ben 212 cm di altezza, possiede un ottimo tocco dalla media e una notevole rapidità di piedi in entrambe le metacampo.



Dalla panchina sono tanti i giovani pronti a garantire energia e minuti di riposo ai titolari, a partire dal binomio degli esterni formato da Ivan Mobio, play/guardia da 2.8 punti ad allacciata di scarpe ma lo scorso anno grande protagonista in B con San Severo (13.3 ppg), e Federico Bottelli, che come il coetaneo compagno Bellinaso ha deciso in estate di passare dal Derthona Lab di B Interregionale alla UEB Gesteco. Decisamente più esperti, invece, sono la guardia tiratrice Luca Cesana, tra i migliori "shooters" dalla lunga distanza della Serie A2 2025-2026, l'ala classe 2000 Cosimo Costi (4.7 punti e 4.4 rimbalzi in meno di 19 minuti) e l'ala/pivot Filippo Baldi Rossi, lungo che ha passato una vita tra Serie A e A2 con Virtus Bologna, Trento, Reggio Emilia, Cantù e Verona, e che, pur grazie a una delicatissima mano da dentro e fuori area, ha messo a segno 11 punti di media col 47% da due e il 40% da tre nelle sue prime sei uscite stagionali.

Completano la panca il talentuoso lungo Willis Tio Tiagande, a dir poco dominante nella passata stagione con la maglia di Ferrara (doppia-doppia di media da 15 punti e 11 rimbalzi) l'under Riccardo Gozo, già schierato titolare in occasione della partita con Avellino, e l'americano ex Pistoia e Mestre Seneca Knight, che dopo un inizio da 8.5 punti in 4 partite non è più sceso in campo.

Cividale è una squadra che fa del movimento, oltre che dell'atletismo e del dinamismo, la sua caratteristica principale: grazie ai continui tagli lontano dalla palla, infatti, i friulani riescono a produrre diverse importanti occasioni e, spesso, a portare ancora più punti alla propria causa. La Pillastrini-band, inoltre, ha una buona distribuzione tra tiri da due e tre punti, e soprattutto è tra le primissime squadre nella statistica del rimbalzo d'attacco, grazie ai quali creano molti nuovi possessi, tanto da essere la prima per tiri conquistati da rimbalzo offensivo.

Dal punto di vista difensivo, i due lunghi cercano spesso di essere aggressivi sulla palla, ma una volta che la palla entra in area, tutti quanti cercano di occupare le linee di penetrazione verso il canestro.



