Basket A2 Dole al quinto successo di fila: battuta L'Elachem (76-68)

Prima parte di match della squadra ospitre, poi romagnoli hanno cambiato l'inerzia della partita con un secondo tempo da 39-26

La Dole Rimini trova il suo quinto successo consecutivo, prevalendo su una mai doma Elachem Vigevano 1955 con il punteggio finale di 76-68 al termine di un match molto intenso e combattuto. Dopo una prima metà di gara in cui a condurre è quasi sempre stata la formazione ospite, i romagnoli hanno cambiato l'inerzia della partita con un secondo tempo da 39-26, mentre a livello individuale vanno segnalate le prove di un monumentale Denegri da 23 punti (8/12 da due, 2/4 da tre) e di un solido Demps da 12 punti, di cui sette consecutivi nell'ultimo quarto, 3 rimbalzi e 3 assist. Per i lombardi sono i due americani, Brickner (15) e Freeman (10), gli unici in doppia cifra.



Denegri-Marini-Demps-Udom-Stephens è il quintetto scelto da coach Sandro Dell'Agnello; l'allenatore degli avversari Salieri, invece, risponde con Boglio, Brickner, Fantoma, Gajic e Freeman. L'inizio dell'incontro è molto equilibrato e, essenzialmente, povero di errori dal campo per entrambe le squadre: Freeman e soprattutto Brickner si inventano canestri di puro talento, con il secondo che in meno di cinque minuti è già in doppia cifra, mentre la Dole rimane ancorata grazie al solito buon lavoro del collettivo biancorosso (15-17 al 6'). Vigevano tenta uno strappo sempre con Brickner e un accenno di difesa a zona, mantenendo la leadership dell'incontro anche con il rookie classe 2003 in panchina, e terminando davanti il primo quarto sul 23-24.



L'Elachem è la miglior squadra del campionato per percentuale da tre punti e questo, purtroppo per Rimini, si nota molto bene nei primi 40''' della seconda frazione di gioco: il giovane Fantoma, infatti, realizza sette punti di fila con una tripla e un and-one da oltre l'arco che valgono addirittura il +8 lombardo (23-31 all'11'). Qualche palla persa di troppo complica parecchio il recupero di Rbr, nonostante un Denegri in versione trascinatore nella metacampo offensiva, tanto che Vigevano, grazie alla coppia Freeman-Reggiani-Brickner, va all'intervallo sopra di cinque lunghezze, 37-42.



Al rientro dagli spogliatoi la Dole parte con un piede più che giusto, completando la pratica del sorpasso in poco meno di due minuti prima grazie a un tagliente 7-0 di parziale e, poi, sugellando l'opera con le triple di Demps e, su una gamba sola, di Denegri (50-45 al 24'). I romagnoli sono padroni del campo pure dopo il timeout voluto da coach Salieri, ma nelle ultime azioni Gallo si prende sulle spalle l'attacco della Elachem, la quale torna dunque a –3 (56-54 al 29') con ancora dieci minuti da giocare.



Capitan Tomassini, con le solite due triple dalla ionosfera, prova a calmare le acque in apertura di ultimo periodo, e ci riesce benissimo, perché con i suoi lampi da oltre l'arco i biancorossi arrivano ad accarezzare la doppia cifra di vantaggio (65-56 al 33'). Cucchiaro e Gajic permettono a una Vigevano mai doma di rialzare nuovamente la testa, ma sette punti consecutivi di Demps ridanno ulteriore ossigeno alla squadra e ristabiliscono il gap tra i due roster (72-63 al 38'), anche se i canestri decisivi arrivano qualche azione dopo dalle mani di Udom e, dalla lunetta, di Stephens.

IL TABELLINO

Dole Rimini – Elachem Vigevano 1955 76-68

DOLE: Leardini, Tomassini 9, Lenci 2, Denegri 23, Marini 2, Udom 9, Pennisi N.E, Stephens 8, Simioni 6, Bartoli 5, Della Chiesa, Demps 12. All.: Dell'Agnello

ELACHEM: Brickner 15, Cucchiaro 2, Atamah N.E, Boglio 9, Gajic 5, Fantoma 9, Crestan, Reggiani 5, Tiberti 4, Freeman 10, Gallo 9, Obase N.E. All.: Salieri

PARZIALI: 23-24; 37-42; 59-56