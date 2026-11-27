Basket A2 Dole domina il derby contro CMT Orange Tools (91-71)

I riminesi segnano 58 punti nel primo tmpo, nel seocndo toccano anche il +30 e chiudono con 20 puti di vantaggio

In un Dole Day dalla cornice di pubblico più che stupenda la Dole Rimini domina e si porta a casa il derby contro la CMT Orange Tools Pesaro con il punteggio di 91-71. Nonostante l'assenza del proprio miglior marcatore Denegri, la compagine locale domina nel primo tempo, segnando la bellezza di 58 punti. Nel secondo, invece, gestisce in maniera esemplare, toccando anche il +30 e chiudendo la contesa con un convincente margine di 20 punti.

Sono ben cinque i giocatori in doppia cifra per Rbr: comanda Marini con 19 punti, seguito da un eroico Bartoli al suo massimo stagionale da 18 punti (60% dal campo con 5 rimbalzi e 3 assist), da un solido Stephens da 12 e dalla coppia Udom-Simioni, autori di 11 punti a testa. Miniotas con 28 punti, invece, è il miglior marcatore marchigiano; oltre i 10 punti ci vanno anche Mack (15) e De Nicolao (12 con 8 assist).







A causa di alcune defezioni da entrambe le parti, cambiano i quintetti scelti dai coach Sandro Dell'Agnello e Pete Strobl: il primo, ancora senza Denegri, si affida nuovamente a Bartoli in cabina di regia assieme a Marini, Demps, Udom e Stephens. Il secondo, privo di Trucchetti, Accorsi e dell'ormai ex capitano Tambone (approdato a Pistoia) ma con Jurkatamm ufficialmente rientrato tra i dieci, schiera De Nicolao, Stefanini, Mack, Miniotas e Dut Biar.

La Dole apre il match in pieno stile NBA, ovvero con uno stellare alley-oop tra lunghi Stephens-Udom; risponde Miniotas da sotto canestro, ma l'inizio a ritmi altissimi favorisce soprattutto i riminesi che grazie al trio Udom-Bartoli-Marini e a tanta aggressività, la quale si traduce in rimbalzi offensivi (3) e una miriade palle perse degli ospiti (5 in 4'), tentano lo strappo sul 10-4. Mack e un nervoso Miniotas sbloccano la CMT Orange Tools da oltre l'arco; dall'altra parte, però, Bartoli è incontenibile e con un primo quarto da assoluto protagonista (14 punti, 2 rimbalzi, 1 assist, +16 di plus-minus), più la collaborazione di Udom su tutti, permette a Rbr di allungare a +16 (28-12 al 9'). Il numero 40 romagnolo suggella lo stratosferico primo periodo realizzando anche la tripla dall'angolo allo scadere, che vale il 31-14 in favore dei biancorossi.



Simioni conferma lo straordinario momento di forma dei padroni di casa segnando la tripla del +20 dalla lunga distanza (34-14 al 12'); Pesaro prova a ridurre il divario, ma la Dell'Agnello-band si rivela pressoché infallibile al tiro pesante e, per diversi minuti, mantiene costante il gap sulla ventina di punti (45-22 al 14'). Tomassini e Marini firmano pure il +23 (48-25 al 15'), poi assieme ai compagni cominciano a gestire con sapienza la leadership acquisita ma, in realtà, all'intervallo il vantaggio è ancora maggiore: 58-33, grazie alla ciliegina sulla torta in tap-in di Demps. Alcuni numeri della spaziale metà di gara della Rinascita: 58 punti, 12/24 da due, 8/12 da tre, 10/13 ai liberi, 22 rimbalzi, 13 assist e tre giocatori già in doppia cifra.



Al rientro dagli spogliatoi Stephens, autore di sei punti consecutivi, e Marini, ancora da tre, aumentano il distacco a 27 lunghezze (67-40 al 24'), mentre nelle fila marchigiane l'unico a realizzare qualche cesto è Miniotas. Stephens regala spettacolo con palla recuperata + schiacciata in contropiede, e sul parquet c'è essenzialmente una sola squadra, la Dole, che nonostante le iniziative offensive del pivot lituano avversario si appresta ad affrontare l'ultima frazione di gioco sul +24, 78-54.

La partenza di ultimo quarto è stranamente in controtendenza rispetto al match ad alto punteggio: nei tre minuti e mezzo introduttivi, infatti, nessuno dei due team riesce a segnare nemmeno un canestro dal campo. A "stappare la bottiglia" ci pensa Bartoli che, sempre da fuori area, trova il +28, poi Stephens porta a scuola Dut Biar nel pitturato e realizza addirittura il +30 (84-54 al 35'). Il resto del quarto è puro garbage time, De Gregori trova la sua prima gioia in prima squadra e Rimini vince 91-71.

IL TABELLINO

Dole Rimini – CMT Orange Tools Pesaro 91-71

DOLE: Leardini 5, Tomassini 9, Lenci, Marini 19, Udom 11, Pennisi, Stephens 12,Simioni 11, De Gregori 2, Bartoli 18, Della Chiesa, Demps 4. All.: Dell'Agnello CMT ORANGE TOOLS: Mack 15, Stefanini 2, Jurkatamm 5, De Nicolao 12, Merli N.E, De Vico 3, Miniotas 28, Pini N.E, Sissoko, Dut Biar 6. All.: Strobl.

PARZIALI: 31-14; 58-33; 78-54







