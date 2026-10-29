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Dole, ecco la Wegreenit Urania Milano

Si gioca venerdì 30 ottobre alle 20.30 in terra lombarda. Milano basa la propria produzione offensiva sul tiro da due

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
29 ottobre 2026 19:48
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Dole, ecco la Wegreenit Urania Milano - Foto Urania Basket
Foto Urania Basket
Rimini
Sport
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Alla ricerca del quarto successo consecutivo, la Dole Rimini viaggia in terra lombarda per sfidare all'Allianz Cloud i padroni di casa della Wegreenit Urania Milano, venerdì 30 ottobre alle 20:30, nell'anticipo della settima giornata di Serie A2.

L'espertissimo team meneghino, guidato per la stagione 2026-2027 dall'ex Pistoia, Pesaro e Virtus Bologna Stefano Sacripanti, basa la propria produzione offensiva sul tiro da due, avendo quasi il triplo dei tentativi da dentro l'arco a partita (41.5) rispetto a quelli da fuori (16.2), frutto di un gioco che si sviluppa molto vicino a canestro ma che, finora, ha portato solo una vittoria alla compagine milanese, ottenuta in casa contro il fanalino di coda Cremona (90-72). Le cinque sconfitte sono invece arrivate con Sassari, Brindisi, Ruvo, Livorno e Cividale, tre delle quali con uno scarto inferiore ai dieci punti.

Uno dei maggiori punti di forza dell'Urania risiede in cabina di regia ed è uno dei tanti elementi con infinita esperienza nelle due principali categorie italiane: Stefano Gentile. Play/guardia di 191 cm per 94 kg, che lo scorso anno ha vinto il campionato con la maglia di Scafati e che in carriera può vantare ben 433 presenze in A1, il nativo di Maddaloni sta viaggiando a 6.8 punti di media ed è in grado non solo di punire al tiro ma anche di essere creatore da pick and roll. Chi invece è alla sua prima esperienza in A2 è l'esterno americano Tyreek Scott-Grayson, cresciuto a livello collegiale tra UAB Blazers, Northeastern Huskies e Old Dominion ma poi diventato "gira Europa" a livello senior, avendo già disputato stagioni nelle massime leghe di Romania, Ucraina e Belgio: l'impatto con l'Italia, però, è stato di assoluto livello, avendo già accumulato 64 punti con il 61% da due e il 40% da tre nelle prime cinque uscite stagionali.

Cambia lo staff, cambiano i giocatori, ma il leader tecnico ed emotivo del gruppo rimane sempre il 34enne Alessandro Gentile, ala dall'infinito talento che in carriera ha espresso ad altissimi livelli tra nazionale (81 presenze e 952 punti), Eurolega (Olimpia Milano e Panathinaikos), Serie A e campionati esteri, su tutti quello spagnolo con l'Estudiantes e israeliano con l'Hapoel Gerusalemme. Il fratello di Stefano è il principale realizzatore dei suoi con ben 20 punti ad allacciata di scarpe, ma è anche il miglior assistman (3.5) nonché colui che si prende più tiri (15.5, tutti da dentro l'area) sia all'interno dei giochi che da iniziativa personale. Il reparto dei lunghi, infine, è formato da altri giocatori esperti come Nazzareno Italiano, ala grande alla sua dodicesima annata nella categoria dalle spiccate qualità nelle conclusioni da tre (7.7 punti con il 37% da lontano) e l'originario di Lawrenceville Anthony Morse, pivot saltatore e dotato di grande atletismo e velocità che viene spesso innescato dai compagni in situazioni di pick and roll e che, in questo inizio di stagione, è il miglior rimbalzista (8 di media) nonché secondo miglior marcatore dei lombardi (13.5 col 58% da due).

Dalla panchina è pronto a dare energia, spinta e vitalità l'ex di turno Stefano Saccoccia, arrivato nel corso della scorsa stagione a Rimini e pedina importante anche nella storica vittoria della Coppa Italia LNP. Da quest'anno a Milano, il play ex Napoli sta mantenendo una media di 5.8 punti (61% da due, 23% da tre, 72% ai liberi), 1.5 rimbalzi e 1 assist, dati pressoché identici nelle voci di punti e assist (6 ppg e 1 apg) a quelle della guardia Matteo Pollone, al suo ritorno in A2 dopo la mezza stagione 2025-2026 trascorsa in B Nazionale a Capo d'Orlando e miglior tiratore da tre dell'Urania con un roboante 44%. Il prodotto delle giovanili della Vanoli Cremona Filippo Galli (15 punti nelle sue prime sei partite in carriera in A2) e il pivot ex tra le altre di Fortitudo Bologna, Tortona e Cantù Alessandro Morgillo (3.5 punti e 2.2 rimbalzi in meno di 12' di utilizzo medio) completano il gruppo dei nove senior a disposizione, mentre a fare da "decimo" è il classe 2007, di scuola Treviglio e Bernareggio, Pietro Lasagni.

Milano è una squadra dalle gerarchie abbastanza precise, che fa della conoscenza del gioco la sua arma migliore e che ama giocare a ritmi controllati, con tante soluzioni a metacampo fatte appositamente per sfruttare le abilità e la fisicità dei propri giocatori vicino a canestro. In difesa può presentare quintetti molto alti per cambiare su tutti i blocchi ed è solitamente contenitiva contro i pick and roll degli avversari.

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