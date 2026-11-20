Basket A2 Dole in anticipo a Torino: ecco la Reale Mutua

La formazione allenata da coach Paolo Moretti è una delle più grandi sorprese di questo inizio di campionato



La febbre del sabato sera colpisce la Dole Rimini che, sabato 21 novembre alle 20:30, sfiderà al Pala Gianni Asti la Reale Mutua Torino, per dare continuità al successo ottenuto in casa con Cividale e affacciarsi al derby con Pesaro con una ministriscia di due vittorie consecutive.

La formazione allenata da coach Paolo Moretti, confermato alla guida dei gialloblù dopo la scorsa annata conclusa ai play-in, è una delle più grandi sorprese di questo inizio di campionato, nel quale si è messa particolarmente in mostra con un bilancio di sei vittorie e tre sconfitte e, nonostante una partita ancora da recuperare contro Caserta, un più che soddisfacente settimo posto in classifica.

L'ottimo andamento dei piemontesi deriva anche dal buon inizio di stagione di Federico Massone, playmaker che grazie alla sua fisicità (191 cm per 89 kg) può creare diversi fastidi anche spalle a canestro e che, proprio per via della sua stazza, si sta affermando un giocatore più che completo e in grado di mettere a segno anche delle doppie-doppie, come già capitato in due occasioni nelle prime nove giornate.

Le sue medie stagionali parlano di 9.6 punti, 5.8 rimbalzi (miglior rimbalzista del team) e 6.2 assist, ma attenzione anche alle 1.8 palle recuperate a partita, cifra che lo rende il miglior "stealer" di tutta la Serie A2. A fargli compagnia nel backcourt è il nativo di Topeka Zach Harvey, "pescato" dagli svedesi del Norrkoping Dolphins e fin qui tra i migliori americani del torneo, nonché principale realizzatore dei torinesi con 17.8 punti in 13 tentativi dal campo e 29 minuti di utilizzo medio. L'ex Cincinnati e Santa Barbara Gauchos, alla sua quinta squadra in quattro stagioni tra i senior, è un esterno con una buona distribuzione di tiri da due (33/70) e tre punti (18/49) e che cerca spesso la conclusione sia da pick and roll che da situazioni di stagger e doppie uscite.

L'ala piccola titolare è il classe 2001 Matteo Ghirlanda, anch'egli molto fisico (202 cm per 97 kg) e ottimo difensore, mentre l'ala grande è Terry Allen: reduce dal successo della passata stagione con Scafati, il 32enne americano ha una mano dolcissima da oltre l'arco, tende a tirare spesso dalla lunga distanza ed è uno dei principali punti di riferimento dell'attacco della Reale Mutua con i suoi 13.1 punti ad allacciata di scarpe, ai quali abbina 4.4 rimbalzi e 1.3 assist.

Chiude il "quintetto tipo" Lorenzo Benvenuti (7.4 punti e 5.8 rimbalzi in 18'), arrivato in estate dopo aver saltato di fatto l'intera stagione 2025-2026 in quel di Bologna, sponda Fortitudo, ma che negli anni precedenti ha dato dimostrazione delle proprie capacità con le maglie di Jesi, Ferentino, Bergamo, Scafati, Forlì e Cento.

Dalla panchina sono tanti i giovani in grado di garantire durezza, entusiasmo e minuti di sostanza come il 22enne playmaker Matteo Corgnati, alla sua prima stagione in A2 dopo una carriera passata in B Nazionale tra Campus Piemonte, Montecatini, Omegna e Vigevano, con cui ha ottenuto la promozione da protagonista proprio nell'ultima annata sportiva, la guardia classe 2006 Thiago Villar Cristobo, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni trascorsi tra C e B Interregionale con Casalmaggiore e Don Bosco Crocetta, e la coppia di under Alberto Mossi-Raffaele Ficetti, già utilizzata per un totale di sette match e 55 minuti.

Chi invece è più esperto, e aumenta notevolmente il livello di pericolosità del secondo quintetto piemontese, è Simone Pepe, tiratore di striscia da 10.3 punti a incontro che può compiere break positivi grazie a giocate dinamiche come uscite dai blocchi e tiri in transizione, sempre in movimento nella fase offensiva e grande amante del tiro da oltre l'arco, che tenta ben sette volte a partita. Il reparto lunghi è invece formato da Francesco Scandiuzzi, negli ultimi due anni in B ma fin qui con una media punti migliore (4) rispetto a quella della scorsa stagione a Quarrata (3.3), e Stefano Faloppa, preso dalla società torinese come "oggetto misterioso", in quanto cresciuto a pane e basket americano negli ultimi sette anni tra High School, Junior College e NCAA, ma che sta regalando buone soddisfazioni a Moretti con 7.1 punti (68% da due) e 4.9 rimbalzi di media.

Torino è una squadra solida che ama giocare a ritmo controllato ma che nell'arco di un incontro ha dei picchi importanti, nei quali vengono sfruttate tutte le soluzioni che prevedono smarcamento dei tiratori come uscite dai blocchi ed hand-off. Attenzione, dunque, a tutti i movimenti degli uomini della Reale Mutua, nonché alla loro capacità di andare a rimbalzo in attacco. In difesa sfrutta la buona stazza dei propri giocatori ed è molto spesso ruvida. Riesce, inoltre, a rompere il ritmo e le dinamiche degli attacchi avversari grazie a una costante pressione sulla palla.

