Basket Dole, Mattia Ruggeri convocato con la V. Bologna per la Next Gen Cup LBA

Mattia Ruggeri convocato con la Virtus Bologna per la Next Gen Cup LBA. Ritroverà Nicolò Ronci, suo amico ed ex compagno di squadra nelle scorse stagioni

Dole Basket Rimini comunica che Mattia Ruggeri è stato convocato dalla Virtus Emilbanca Bologna e si unirà in prestito alla formazione bolognese per le due tappe della Next Gen Cup LBA, in programma a Udine e Rimini.

Alla Virtus Mattia ritroverà Nicolò Ronci, suo amico ed ex compagno di squadra nelle scorse stagioni, cresciuto nel vivaio di Insegnare Basket Rimini prima e degli Angels Santarcangelo poi.

Il club biancorosso di dice orgoglioso di Mattia e gli fa un grande in bocca al lupo per questa esperienza.

