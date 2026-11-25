Basket
Dole, Mattia Ruggeri convocato con la V. Bologna per la Next Gen Cup LBA
Mattia Ruggeri convocato con la Virtus Bologna per la Next Gen Cup LBA. Ritroverà Nicolò Ronci, suo amico ed ex compagno di squadra nelle scorse stagioni
A cura di Stefano Ferri
25 novembre 2026 18:27
Dole Basket Rimini comunica che Mattia Ruggeri è stato convocato dalla Virtus Emilbanca Bologna e si unirà in prestito alla formazione bolognese per le due tappe della Next Gen Cup LBA, in programma a Udine e Rimini.
Alla Virtus Mattia ritroverà Nicolò Ronci, suo amico ed ex compagno di squadra nelle scorse stagioni, cresciuto nel vivaio di Insegnare Basket Rimini prima e degli Angels Santarcangelo poi.
Il club biancorosso di dice orgoglioso di Mattia e gli fa un grande in bocca al lupo per questa esperienza.