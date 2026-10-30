Basket A2 La Dole passa a Milano (71-85): quarto hurrà di fila

Per i padroni di casa non serve il parziale di 36-24 nei primi 15 minuti della ripresa. Cinque giocatori in doppia cifra

Quarto successo consecutivo per la Dole Rimini che, all'Allianz Cloud, conduce essenzialmente per tutta la gara, resiste al possibile rientro dei locali nel secondo tempo e si porta a casa altri due punti pesanti, prevalendo 71-85 sulla Wegreenit Urania Milano. In tendenza con le ultime uscite, i biancorossi continuano a far bene a rimbalzo (40 contro i 30 di Milano), elemento fondamentale per la vittoria numero cinque della stagione assieme al 51% dal campo (32/63) e, a livello individuale, i ben cinque uomini in coppia cifra: Udom e Marini comandano a quota 16 punti, seguiti da Denegri (14), Tomassini (13) e Demps (10).

Per Milano è inutile il parziale di 36-24 messo a segno nei primi 15' della seconda metà dell'incontro, così come i 24 punti di Alessandro Gentile, i 17 di Morse e i 14 di Stefano Gentile.



Assente l'americano Scott-Grayson, il coach dei padroni di casa Sacripanti affida il reparto esterni alle mani di Stefano Gentile e Pollone, che compongono lo starting five lombardo assieme ad Alessandro Gentile, Italiano e Morse. Solito quintetto, invece, per coach Dell'Agnello: Denegri-Marini-Demps-Udom-Stephens. È l'ala grande biancorossa, autore di quattro punti e una super stoppata su Alessandro Gentile, il protagonista dei primi minuti del match, mentre dall'altra parte è lo stesso ex Olimpia Milano e Panathinaikos a tenere a galla l'Urania con quattro dei primi sei punti di squadra. Le triple dell'ispirata coppia Denegri-Demps, la difesa di Stephens su Morse, e in generale una buona prova corale, permettono a Rbr di allungare sul 6-15 a metà quarto, divario che rimarrà pressoché costante nei minuti successivi (11-20 all'8') fino al miniparziale di 5-0 firmato da Stefano Gentile, Morgillo e Morse che vale il momentaneo -4 (16-20 al 9'). Nell'ultimo minuto, però, la tripla di capitan Tomassini e l'1/2 dalla lunetta di Leardini ristabiliscono le distanze, e la frazione si conclude sul 16-24 in favore della Dole.



Dole che inizia meravigliosamente anche il secondo periodo, trovando subito il nuovo massimo vantaggio di 13 lunghezze, prima colpendo dallo stesso identico angolo con Bartoli e poi col tap-in di Stephens (16-29 al 12'). Milano cerca di rispondere con Italiano, ma il tentativo è piuttosto flebile e per i riminesi non è compito difficile la fuga sul +20, frutto delle giocate di Marini e Simioni, nonché dell'enorme presenza a rimbalzo di Lenci (20-40 al 15'). L'ex di turno Saccoccia prova a suonare la carica con l'and-one dalla media, ma come risposta ottiene solo altri canestri di Marini e Leardini, i quali trascinano gli ospiti addirittura a +22 (25-47 al 18'), diventato +21 all'intervallo per via della conclusione da lontano di Stefano Gentile e il "deep two" di Simioni, 28-49.



Al rientro dagli spogliatoi Udom colpisce dopo appena 10'' per il +23 romagnolo (28-51), ma attenzione a dire che la partita è chiusa: i locali, infatti, ribattono con un repentino 10-0 di Gentile, Morse e Italiano, rialzando la testa e tornando a 13 punti da Rbr (38-51 al 24'). Il lay-up di Denegri e la tripla di Udom interrompono il digiuno offensivo biancorosso, Leardini si butta su ogni pallone, Tomassini è impeccabile dalla lunetta (5/5 in 10') e Rimini, nonostante i già 36 punti a referto della coppia Gentile-Morse, regge l'urto e si affaccia all'ultimo quarto con un 50-66 a proprio favore.



Nell'ultimo periodo è Morgillo dalla media ad aprire le marcature; a far più paura, però, è il seguente 12-2 di parziale della Wegreenit che, con Stefano Gentile e Galli, torna addirittura sotto la doppia cifra di svantaggio (64-70 al 34'). L'Allianz Cloud si scalda e qualcuno tra i componenti della Dole deve salire in cattedra: ci pensa allora Marini, con una palla rubata e sette punti di fila, a ridare ossigeno ai riminesi, fuggiti nuovamente a +15 (64-79 al 37'). La reazione è stata eccellente sia dal punto di vista tecnico che mentale, l'Urania non ha più energie per tentare una nuova stretta e Rbr, nelle ultime azioni, si diverte, fissando il punteggio sul 71-85.



IL TABELLINO



Wegreenit Urania Milano – Dole Rimini 71-85

WEGREENIT: Saccoccia 3, Morse 17, A. Gentile 24, Galli 5, Calvio N.E, Pollone, Rossi N.E, S. Gentile 14, Lasagni, Italiano 4, Morgillo 4. All.: Sacripanti

DOLE: Leardini 5, Tomassini 13, Lenci, Denegri 14, Marini 16, Udom 16, Stephens 2, Simioni 6, Bartoli 3, Demps 10. All.: Dell'Agnello