Dole Rimini, presentati Stephens e Demps: la nuova coppia americana è pronta

I due californiani si raccontano alla vigilia della Supercoppa LNP: energia, spirito di squadra e voglia di vincere in biancorosso

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. La stagione della Dole Rimini è pronta a decollare e, a poche ore dalla prima palla a due ufficiale, i riflettori sono puntati anche sui due volti nuovi arrivati dagli Stati Uniti. Deshawn Stephens e Cody Demps sono stati presentati ufficialmente mercoledì 16 settembre nella sede dello storico partner biancorosso Audi Reggini, in un appuntamento che ormai è diventato una tradizione di inizio stagione. E il tempismo non è casuale: venerdì sera, al Pala De Andrè di Ravenna, si farà subito sul serio con la semifinale di Supercoppa LNP contro la CMT Orange Tools Pesaro.

Audi Reggini ancora al fianco di Rimini

Ad aprire l'incontro è stato Andrea Scranni, Audi manager dell'autosalone, che ha ribadito la solidità del rapporto con la società riminese. «Per noi sarà il quarto campionato col nostro logo sulla maglia. Siamo onorati di esserci, anche perché Rbr è una realtà estremamente vicina al territorio e ci teniamo in maniera particolare». Un legame talmente forte che il rinnovo della partnership, ha raccontato Scranni, è stato praticamente immediato: «La trattativa è durata un minuto, forse due, e siamo davvero molto contenti di essere qui».

Nicolai: «Stephens e Demps erano i profili che cercavamo»

A fare il punto sulle due operazioni è stato il Direttore Generale Renato Nicolai. Due pedine individuate per completare un roster costruito con ambizioni importanti. «Quelli di Stephens e Demps sono esattamente i profili che cercavamo. In un roster di alto livello come quello di quest'anno avevamo bisogno di due caselle di un puzzle, che alla fine siamo riusciti a trovare». Stephens rappresenta la soluzione nel ruolo di centro: «È un cinque puro, rapido e veloce, che si adattava perfettamente alla nostra maniera di giocare. Ha già disputato tante stagioni in Italia e i tifosi hanno già avuto modo di vederlo in amichevole». Demps, invece, porta caratteristiche differenti ma altrettanto importanti: «Avevamo bisogno di un tre che non fosse unicamente un grandissimo realizzatore, ma anche un giocatore di squadra». Proprio la capacità di stare all'interno del gruppo ha convinto la società: «Entrambi hanno grande esperienza europea, ma la cosa che ci ha fatto scegliere questa coppia è il loro spirito di squadra e il sentimento di collaborazione con i compagni».

Stephens: «Porto energia e voglia di giocare duro»

Il primo a raccontarsi è Deshawn Stephens. Per il lungo americano, Rimini è stata una scelta maturata anche grazie alle informazioni raccolte da chi aveva già conosciuto l'ambiente biancorosso. «Quella della Dole era la situazione giusta per me. Mi è sembrata fin da subito una bella opportunità, anche grazie all'esperienza che ho fatto giocando da avversario e ai miei ex compagni che hanno giocato con e contro Rbr e che hanno sempre parlato bene della società». Poi la promessa ai tifosi, fatta di energia e disponibilità: «A Rimini porto quello che ho sempre portato in tutte le squadre della mia carriera, ovvero energia positiva e la voglia di giocare duro, scendendo in campo ogni sera pronto a lottare per la maglia».

Parole che raccontano bene il tipo di giocatore che la Dole si è assicurata.

Demps: «Quello che so fare meglio è aiutare la squadra a vincere»

Per Cody Demps, invece, l'Italia rappresenta una prima assoluta. Prima di sbarcare in Romagna, l'americano ha raccolto informazioni anche da Mark Ogden, ex giocatore biancorosso. «Questa è la mia prima volta in Italia. Ho preso informazioni da alcuni giocatori come Mark Ogden, che lo scorso anno ha giocato qui, e tutti mi hanno parlato bene sia del campionato che della città». Poi l'impatto diretto con Rimini e con la società: «Una volta arrivato qua mi sono reso conto che la società è solida e c'è un senso di comunità. Quando sento che le persone attorno a me investono e mettono energia in quello che fanno, anche io sono più motivato a fare ancora meglio». E quando gli viene chiesto cosa possa dare alla squadra, la risposta è semplice: «La cosa che più mi piace è vincere, per cui quello che so far meglio è quello che sarà necessario per portare la squadra alla vittoria».

California-Rimini, il filo rosso è il mare

Due americani, entrambi californiani, che sembrano aver trovato rapidamente qualche punto di contatto con la Romagna. Per Stephens è stato soprattutto l'ambiente a creare il feeling immediato: «Il meteo, il sole, il caldo, le spiagge e il mare mi hanno fatto sentire a casa fin da subito». Demps ha invece osservato con curiosità la quotidianità riminese: «Qua ci sono persone molto attive, che camminano e vanno in bicicletta in continuazione, cose che vorrei vedere ancora di più anche nella mia città».

Le parole, però, stanno per lasciare spazio al parquet. Venerdì 18 settembre alle 21:15, al Pala De Andrè di Ravenna, la Dole Rimini affronterà la CMT Orange Tools Pesaro nella semifinale di Supercoppa LNP. Una prima sfida ufficiale che arriva al termine del precampionato e che metterà subito alla prova la nuova squadra biancorossa. Anche se, come ha ricordato Nicolai, l'orizzonte della società resta quello di una stagione intera, la Supercoppa rappresenta già un obiettivo dichiarato.

I biglietti sono ancora disponibili sulla piattaforma TicketOne.