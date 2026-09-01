Dole Rimini sfida la Virtus Bologna: al Flaminio arriva la Start Romagna Cup

Giovedì 3 settembre alle 20.30 l'amichevole di lusso tra Rimini e i campioni bolognesi. Start Romagna protagonista con iniziative dedicate ad abbonati, giovani e famiglie

Manca poco alla Start Romagna Cup, l’amichevole di lusso tra Dole Rimini e Virtus Bologna, in programma giovedì 3 settembre alle 20:30 al Palasport Flaminio. L’evento nasce dalla collaborazione tra Start Romagna, Meeting di Rimini e Dole Basket Rimini e porterà sul parquet riminese una delle sfide più attese della preseason.

Start Romagna, title e main sponsor dell’appuntamento, sarà protagonista della serata con una serie di iniziative racchiuse nel claim “Vai a canestro con il tuo abbonamento bus”, pensate per premiare i propri abbonati e coinvolgere giovani e famiglie.

La Start Romagna Cup sarà infatti anche l’occasione per promuovere la nuova campagna abbonamenti Under 26, riservata a chi non ha ancora compiuto 27 anni, attraverso una serata all’insegna dello sport e della grande pallacanestro.

Per l’occasione sono stati realizzati alcuni palloni da basket personalizzati di alto pregio, che saranno consegnati ai primi abbonati che si presenteranno al Desk Start Romagna all’interno del Palasport Flaminio con il proprio abbonamento sottoscritto o rinnovato.

In palio ci saranno inoltre gadget firmati Start Romagna per chi vorrà cimentarsi in un gioco dinamico. Presso il desk sarà infine possibile ricevere informazioni e assistenza sul proprio abbonamento e conoscere tutte le opportunità della nuova campagna Under 26.

Biglietti

I prezzi per assistere alla sfida tra Dole Rimini e Virtus Bologna sono:10 euro per i posti non numerati (curve e laterali); 15 euro per le poltroncine rosse e bianchi. Non sarà possibile acquistare biglietti per il parterre.

Ingresso gratuito per gli under 14, con obbligo di ritiro del biglietto omaggio, esclusivamente presso la sede di Dole Basket Rimini oppure il giorno della partita direttamente in biglietteria.

Dove acquistare i biglietti

Sede RBR, via Flaminia 28 – dal lunedì al venerdì, ore 9-16; sabato ore 9-12:30. Gli orari potrebbero variare in base alle esigenze societarie. Info line: 351 3854237

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – tutti i giorni, negli orari di apertura

Millenium Bar Tabaccheria, via Chiabrera 46 – tutti i giorni, negli orari di apertura

Tabaccheria T’immagini, via Montescudo 353 – tutti i giorni, negli orari di apertura

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