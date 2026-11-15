Basket A2 Dole si riscatta dopo il derby: hurrà con la Gesteco (88-79)

Prima il parziale di 17-0 a cavallo tra secondo e terzo periodo, poi la resistenza all'importante tentativo di rimonta ospite negli ultimi 10'





La Dole Rimini riscatta la sconfitta nel turno infrasettimanale con Forlì superando la UEB Gesteco Cividale con il punteggio di 88-79, indirizzando la gara sui propri binari con un decisivo parziale di 17-0 a cavallo tra secondo e terzo periodo e resistendo all'importante tentativo di rimonta ospite negli ultimi 10'.

Il nono match in quattordici mesi tra le due compagini, dunque, va alla Dell'Agnello-band, guidata a livello individuale da un Denegri in formato extralusso da 22 punti e un clamoroso 5/5 da tre punti, un ottimo Marini da 17 punti (7/11 dal campo), 5 rimbalzi e 4 assist, un solido Udom da 13+6 rimbalzi e un Tomassini da 12 punti in 19'. Dall'altra parte non bastano i 19 a testa di Redio e Cesana.





Coach Dell'Agnello si affida al classico quintetto composto da Denegri e Marini tra gli esterni, Demps e Udom nel reparto ali e Stephens come pivot titolare. Coach Pillastrini, invece, risponde con un inedito starting five "small ball" Vecchiola-Redivo-Bottelli-Costi-Ferrari, estremamente dinamico e in grado di cambiare su tutti.

La scelta, inizialmente, non ripaga, essendo la Dole a trovare per prima il canestro con quattro punti consecutivi di Marini; Cividale però recupera presto terreno grazie a un parziale di 0-5 di Redivo e Vecchiola e a un momento di affanno di Rbr, condito da diverse palle perse. A metterci una pezza da oltre l'arco è Denegri, poi Redivo insacca un tiro dalla media e il punteggio, a metà quarto, è di 7-7. L'equilibrio rimane tale anche nei minuti successivi, perché nonostante un personale 4-0 di Bartoli e la tripla di Lenci, i biancorossi non riescono mai veramente a fuggire: i friulani, infatti, sono bravi a rimanere a contatto con Knight, Baldi Rossi e Cesana, e i primi 10' si chiudono in perfetta parità sul 19-19.



Redivo, Bartoli, Knight e Tomassini inaugurano il referto della seconda frazione di gioco, vissuta per i primi istanti sul filo del rasoio e ancora senza un vero e proprio padrone del campo. Coach Dell'Agnello prova a dare una scossa ai suoi chiamando timeout sul +3 cividalese firmato da Berti (23-26 al 14'), ottenendo da quella mini pausa una risposta positiva dalla squadra e, soprattutto, dal trio Denegri-Udom-Marini, che con dieci punti in un minuto e mezzo riporta avanti i locali (33-28 al 16'). Cividale si vuole rifar sotto, ma dalle mani di Marini e Denegri esce un preziosissimo 6-0, il quale si traduce nel +7, 42-35, dell'intervallo.



Al rientro dagli spogliatoi le triple di Udom e di un meraviglioso Denegri consegnano nelle mani della Dole la doppia cifra di vantaggio per la prima volta nell'arco dell'incontro, senza limitarsi a un semplice +10 ma volando addirittura a +18 (53-35 al 23') e dominando in lungo e in largo sul parquet. Il parzialone di 17-0 tra secondo e terzo quarto (11-0 nel solo 3°Q) viene interrotto dai liberi di Costi, arrivati dopo una serie di rocciose difese romagnole, ma i biancorossi non accennano a fermarsi e con Marini e Stephens toccano anche il +24 (61-37 al 26'). Il primo canestro dal campo degli ospiti, al 28', è di Knight; seguono Mobio e ancora Knight da tre, mentre è Baldi Rossi dalla lunetta a fissare il risultato sul 63-47, a 10' dal termine.



Il 2/2 dalla linea della carità di Stephens e la tripla di Tomassini in apertura di ultimo periodo bloccano il parzialone della UEB Gesteco, giunto nel frattempo a 0-13 per via della tripla di Cesana (68-50 al 33'). Lo stesso numero 90 friulano, però, continua a colpire da oltre l'arco, creando non pochi problemi alla difesa di Rbr (72-62 al 36'). Simioni e Denegri provano a mantenere a debita distanza gli avversari che però, trascinati da Redivo e un Cesana on fire, tornano pericolosamente sotto la doppia cifra di svantaggio (79-74 al 38').

Negli ultimi due minuti Denegri, autore della sua quinta tripla del match, indossa il mantello da eroe (82-73), ma è Marini, sempre da lontano, a far esplodere di gioia il Flaminio che, a 14'' dalla sirena, può festeggiare. Alla fine il tabellone recita 88-79 in favore della Dole, come conseguenza del lay-up di Redivo e della tripla allo scadere di capitan Tomassini.

IL TABELLINO



Dole Rimini – UEB Gesteco Cividale 88-79

DOLE: Leardini 2, Tomassini 12, Lenci 5, Denegri 22, Marini 17, Udom 13, Pennisi N.E, Stephens 9, Simioni 2, Bartoli 6, Della Chiesa N.E, Demps. All.: Dell'Agnello

GESTECO: Mobio 3, Tiagande 1, Redivo 19, Bottelli, Ferrari 4, Baldi Rossi 7, Vecchiola 6, Costi 2, Knight 9, Bellinaso N.E, Berti 9, Cesana 19. All.: Pillastrini.

PARZIALI: 19-19; 42-35; 63-47