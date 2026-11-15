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Dole si riscatta dopo il derby: hurrà con la Gesteco (88-79)

Prima il parziale di 17-0 a cavallo tra secondo e terzo periodo, poi la resistenza all'importante tentativo di rimonta ospite negli ultimi 10'

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
15 novembre 2026 21:01
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Dole si riscatta dopo il derby: hurrà con la Gesteco (88-79) - Dole al tiro
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Rimini
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La Dole Rimini riscatta la sconfitta nel turno infrasettimanale con Forlì superando la UEB Gesteco Cividale con il punteggio di 88-79, indirizzando la gara sui propri binari con un decisivo parziale di 17-0 a cavallo tra secondo e terzo periodo e resistendo all'importante tentativo di rimonta ospite negli ultimi 10'.

Il nono match in quattordici mesi tra le due compagini, dunque, va alla Dell'Agnello-band, guidata a livello individuale da un Denegri in formato extralusso da 22 punti e un clamoroso 5/5 da tre punti, un ottimo Marini da 17 punti (7/11 dal campo), 5 rimbalzi e 4 assist, un solido Udom da 13+6 rimbalzi e un Tomassini da 12 punti in 19'. Dall'altra parte non bastano i 19 a testa di Redio e Cesana.


Coach Dell'Agnello si affida al classico quintetto composto da Denegri e Marini tra gli esterni, Demps e Udom nel reparto ali e Stephens come pivot titolare. Coach Pillastrini, invece, risponde con un inedito starting five "small ball" Vecchiola-Redivo-Bottelli-Costi-Ferrari, estremamente dinamico e in grado di cambiare su tutti.

La scelta, inizialmente, non ripaga, essendo la Dole a trovare per prima il canestro con quattro punti consecutivi di Marini; Cividale però recupera presto terreno grazie a un parziale di 0-5 di Redivo e Vecchiola e a un momento di affanno di Rbr, condito da diverse palle perse. A metterci una pezza da oltre l'arco è Denegri, poi Redivo insacca un tiro dalla media e il punteggio, a metà quarto, è di 7-7. L'equilibrio rimane tale anche nei minuti successivi, perché nonostante un personale 4-0 di Bartoli e la tripla di Lenci, i biancorossi non riescono mai veramente a fuggire: i friulani, infatti, sono bravi a rimanere a contatto con Knight, Baldi Rossi e Cesana, e i primi 10' si chiudono in perfetta parità sul 19-19.

Redivo, Bartoli, Knight e Tomassini inaugurano il referto della seconda frazione di gioco, vissuta per i primi istanti sul filo del rasoio e ancora senza un vero e proprio padrone del campo. Coach Dell'Agnello prova a dare una scossa ai suoi chiamando timeout sul +3 cividalese firmato da Berti (23-26 al 14'), ottenendo da quella mini pausa una risposta positiva dalla squadra e, soprattutto, dal trio Denegri-Udom-Marini, che con dieci punti in un minuto e mezzo riporta avanti i locali (33-28 al 16'). Cividale si vuole rifar sotto, ma dalle mani di Marini e Denegri esce un preziosissimo 6-0, il quale si traduce nel +7, 42-35, dell'intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi le triple di Udom e di un meraviglioso Denegri consegnano nelle mani della Dole la doppia cifra di vantaggio per la prima volta nell'arco dell'incontro, senza limitarsi a un semplice +10 ma volando addirittura a +18 (53-35 al 23') e dominando in lungo e in largo sul parquet. Il parzialone di 17-0 tra secondo e terzo quarto (11-0 nel solo 3°Q) viene interrotto dai liberi di Costi, arrivati dopo una serie di rocciose difese romagnole, ma i biancorossi non accennano a fermarsi e con Marini e Stephens toccano anche il +24 (61-37 al 26'). Il primo canestro dal campo degli ospiti, al 28', è di Knight; seguono Mobio e ancora Knight da tre, mentre è Baldi Rossi dalla lunetta a fissare il risultato sul 63-47, a 10' dal termine.

Il 2/2 dalla linea della carità di Stephens e la tripla di Tomassini in apertura di ultimo periodo bloccano il parzialone della UEB Gesteco, giunto nel frattempo a 0-13 per via della tripla di Cesana (68-50 al 33'). Lo stesso numero 90 friulano, però, continua a colpire da oltre l'arco, creando non pochi problemi alla difesa di Rbr (72-62 al 36'). Simioni e Denegri provano a mantenere a debita distanza gli avversari che però, trascinati da Redivo e un Cesana on fire, tornano pericolosamente sotto la doppia cifra di svantaggio (79-74 al 38').

Negli ultimi due minuti Denegri, autore della sua quinta tripla del match, indossa il mantello da eroe (82-73), ma è Marini, sempre da lontano, a far esplodere di gioia il Flaminio che, a 14'' dalla sirena, può festeggiare. Alla fine il tabellone recita 88-79 in favore della Dole, come conseguenza del lay-up di Redivo e della tripla allo scadere di capitan Tomassini.

IL TABELLINO

Dole Rimini – UEB Gesteco Cividale 88-79

DOLE: Leardini 2, Tomassini 12, Lenci 5, Denegri 22, Marini 17, Udom 13, Pennisi N.E, Stephens 9, Simioni 2, Bartoli 6, Della Chiesa N.E, Demps. All.: Dell'Agnello

GESTECO: Mobio 3, Tiagande 1, Redivo 19, Bottelli, Ferrari 4, Baldi Rossi 7, Vecchiola 6, Costi 2, Knight 9, Bellinaso N.E, Berti 9, Cesana 19. All.: Pillastrini.

PARZIALI: 19-19; 42-35; 63-47

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