Domani prosegue il processo a Louis Dassilva: le testimonianze dei vicini

Domani ripartirà alle 9 il processo a Dassilva

Domani, a partire dalle ore 9, ripartirà il maxi processo a Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Si ripartirà da Loris Bianchi, fratello di Manuela, che all'interruzione della scorsa udienza era nel pieno del contro-esame da parte degli avvocati di Dassilva, Andrea Guidi e Riario Fabbri, i quali avevano proposto proprio lui come profilo alternativo all'attuale imputato.

Nella giornata di domani inoltre verranno ascoltati nuovi testimoni. Sono dieci quelli convocati dal pm Daniele Paci. Si tratta di tutti i condomini del civico 31 di via del Ciclamino, il palazzone in cui la stessa Pierina Paganelli viveva. Attraverso le testimonianze dei vicini continuerà la ricostruzione di accusa e difesa della sera dell'omicidio e la ricostruzione della mattina del ritrovamento. Non sono ancora state calendarizzate però le deposizioni della nipote di Pierina, Giorgia, e di Valeria Bartolucci, moglie dell'imputato. Lor riporta Corriere Romagna.

Le parti si concentreranno anche sulla deposizione di 4 ore di Giuliano Saponi. Si tenterà di indagare a chi andò a suonare i campanelli quella mattina e se Manuela Bianchi fosse in compagnia di Louis Dassilva. La stessa sequenza del ritrovamento del cadavere della Paganelli è stata infatti al centro della ritrattazione resa da Manuela Bianchi in incidente probatorio, dopo essere stata indagata per favoreggiamento, la quale in tale occasione aveva fornito una nuova versione delle fasi tra il ritrovamento della suocera, la chiamata ai soccorsi e l’allerta ai vicini.