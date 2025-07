Domenica 13 luglio temporali in agguato: poi il grande caldo prova a "ripartire"

Prevista allerta gialla per temporali

Domani (domenica 13 luglio) in Provincia di Rimini, come in tutta la Regione Emilia Romagna, è allerta gialla per temporali. Come evidenziano Arpae e Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, i fenomeni saranno localizzati, più organizzati in Appennino. Da qui, nel pomeriggio, scenderanno verso la collina e poi fino alla costa. Le temperature potranno toccare i 30° nelle aree interne, a causa dei venti miti di scirocco e garbino, per poi calare nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Quella che va concludendosi domani, all'insegna della variabilità, è comunque una settimana di "tregua" dal caldo che ha caratterizzato finora l'estate, con temperature, tra mercoledì e giovedì, anche al di sotto della media 1991-2020.

Da lunedì (14 luglio) però l'alta pressione tornerà a interessare i nostri territori, con le temperature massime che nelle aree di pianura potranno toccare i 31-32°. Ma per la settimana entrante c'è grande incertezza, infiltrazioni più fresche da est potrebbero spezzare la "calura" dell'anticiclone e portare nuove piogge giovedì (17 luglio) e nel weekend. Gli spaghi ensemble del modello europeo Ecmwf confermano questa grande incertezza. Il grande caldo potrebbe tornare nella terza decade di luglio, dal 20, con picchi termici particolarmente significativi e superiori a quelli registrati nel mese di giugno 2025. Ma la distanza temporale è ancora significativa per avere certezze.