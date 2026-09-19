Dominate The Water sbarca a Cattolica: oltre 200 nuotatori in gara

Il campione olimpico ha aperto la quarta edizione dell’evento nelle acque della Regina. Domenica il bis con oltre 800 atleti per i Campionati italiani Master Fin sui 3 chilometri

Una mattinata di grande nuoto e agonismo ma dove a vincere, ancora una volta, sono stati i valori dello sport, l’amore per il mare, l’amicizia e l’inclusività. Gregorio Paltrinieri ha messo a segno a Cattolica un’altra straordinaria edizione, la quarta, di Dominate The water, l’evento di nuoto in acque libere con cui unisce la competizione sportiva alla tutela dell’ambiente e alla scoperta del territorio. Oltre duecento i nuotatori che questa mattina, allo scoccare delle 10.30, sono entrati nel mare della Regina per sfidarsi fino all’ultima bracciata. Anche Gregorio ha preso parte alla gara ma solo come portabandiera in mare dei valori di Dominate The Water. È stato ovviamente il primo a passare sotto il traguardo (in 22 minuti), ma il gradino più alto del podio se lo è aggiudicato Fabio De Vitis. Paltrinieri ha seguito la sfida fino all’ultimo, accogliendo all’arrivo gli atleti con disabilità. Ma DTW quest’anno ha raddoppiato. Domani saranno oltre 800 i campioni che si sfideranno nelle acque di Cattolica. Sono i nuotatori portati dalla Federazione Italiana Nuoto per i Campionati italiani Master Fin, per due giorni di vero spettacolo del mare con un totale di oltre mille atleti.

Questa mattina ad aprire l’evento e a premiare i vincitori sono stati la Sindaca Franca Foronchi, insieme con l’Assessora regionale al turismo, commercio, sport Roberta Frisoni e l’Assessora comunale al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci, accanto a Gregorio Paltrinieri perfetto cerimoniere e dominatore in acqua come sulla spiaggia.

“Sono contento di nuotare a Cattolica – ha detto Paltrinieri – il mio obiettivo è far conoscere il nuoto di fondo. È stato bello e stimolante nuotare con tutti gli altri. Ho preso la testa della gara dopo un po’. Il mare era un po’ mosso, ma questo è il nuoto di fondo e la sua bellezza. È il quarto anno che scelgo di tornare a Cattolica, nel mare della riviera dove ho iniziato a nuotare. Per me Cattolica e questo mare sono la mia casa. Sono l’unica tappa fissa di DTW. E quest’anno ancora più entusiasmante grazie alla collaborazione con la Fin che ci permette di far conoscere l’evento e far arrivare ancora più appassionati”.

“Una grande emozione ritrovarci qui al quarto anno, con Gregorio Paltrinieri che è ormai per noi un cittadino di Cattolica – ha commentato la Sindaca Franca Foronchi – Avere Dominate The Water nella Regina è un modo per coniugare valori sportivi, tutela dell’ambiente, inclusività e socialità. È anche un’importante vetrina, oltre che per questo sport, anche per la nostra città e tutto il territorio. Grazie a Gregorio, a tutto il suo staff e grazie alla Regione e all’Assessora Roberta Frisoni per l’attenzione e il sostegno verso la nostra città e comunità. Ci vediamo domani. Evviva Dominate The Water, evviva Cattolica!”.

“È un vero piacere essere qui a Cattolica per un evento così bello e importante sul fronte sportivo, turistico e di sostenibilità ambientale – ha detto l’Assessora Frisoni – DTW certifica la qualità del nostro mare e delle nostre spiagge e ci conferma come territorio capace di accogliere non solo il nuoto, ma anche tutti gli sport. Grazie a Gregorio e complimenti a Cattolica per aver ospitato ancora una grande edizione di Dominate The Water”.

CAMPIONATI ITALIANI MASTER IN ACQUE LIBERE 3 KM

DOMENICA 20 SETTEMBRE

• 09.00 Partenza gara maschile

• 11.00 Partenza gara femminile

• 11.10 Premiazioni gara maschile

• 13.00 Premiazioni gara femminile