Donazione organi, Alice Parma: "Serve più informazione. Prezioso il lavoro di associazioni come l'Aido"

La consigliera dem: “La Regione rafforza l’impegno anche insieme al terzo settore. E siamo al lavoro su una nuova legge”

“Garantire ai cittadini una scelta davvero consapevole sulla donazione di organi è una responsabilità pubblica, non un fatto privato”. Così Alice Parma, consigliera regionale del Pd, commenta la risoluzione approvata in regione, che impegna la giunta a rafforzare le politiche di informazione e sensibilizzazione su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule.

"Nonostante l’Emilia-Romagna sia ai vertici nazionali per numero di donatori e trapianti, i dati del Centro Nazionale Trapianti evidenziano come troppi cittadini arrivino al momento del rinnovo della carta d’identità senza essere adeguatamente informati. La nostra Regione è un’eccellenza, ma non possiamo accontentarci: ridurre le opposizioni significa investire ancora di più su informazione, trasparenza e fiducia”, prosegue Parma. Nel lavoro di promozione è instancabile l'attività delle associazioni come Aido, Aned e Admo.

In parallelo a questo atto, il Partito Democratico ha avviato l’iter di una proposta di legge regionale che interviene su un altro aspetto fondamentale del sistema trapianti: il sostegno concreto ai pazienti. "La proposta prevede il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto per chi si sposta fuori regione per sottoporsi a un trapianto, rafforzando i principi di equità e di accesso alle cure. È lo stesso impegno che guida entrambe le iniziative: da un lato promuovere una scelta consapevole e informata, dall’altro garantire che nessuno resti indietro nel percorso di cura. Servono politiche pubbliche continuative e coordinate: la donazione deve diventare una scelta davvero libera perché pienamente informata. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’Emilia-Romagna come punto di riferimento nazionale e rendere la cultura della donazione un patrimonio condiviso e radicato nella comunità” conclude Alice Parma.