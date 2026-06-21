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Donna investita a Novafeltria, nuovo incidente sulla strada Marecchiese

La 76enne, dai primi riscontri, stava attraversando le strisce pedonali

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
21 giugno 2026 13:02
Donna investita a Novafeltria, nuovo incidente sulla strada Marecchiese - I rilievi dei Carabinieri
I rilievi dei Carabinieri
Novafeltria
Cronaca
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Una 76enne è stata investita questa mattina (domenica 21 giugno), intorno alle 11.50, sulla strada Marecchiese a Novafeltria, all'altezza dell'attività commerciale Alessandrini Gomme. Dai primi riscontri pare che la donna, originaria di Novafeltria ma residente a Villa Verucchio, stesse attraversando le strisce pedonali, dopo essere stata in visita al cimitero di Novafeltria per commemorare un defunto, quando è sopraggiunta una Volkswagen Golf, che l'ha investita. L'auto procedeva in direzione Rimini-Novafeltria. Immediato l'intervento del personale della Croce Verde, che ha prestato i primi soccorsi, seguiti dal trasporto in ospedale. I Carabinieri, giunti in ausilio degli operatori sanitari, hanno effettuato i rilievi del sinistro. A loro spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica.

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