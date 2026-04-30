Donne trans prese a sassate da due giovani, Tonti: "Frutto del clima di disprezzo"

Il presidente di Arcigay Rimini: "La scuola prenda provvedimenti seri e avvii profondi percorsi di sensibilizzazione"

Per Marco Tonti, presidente di Arcigay, quella dei due 19enni in gita scolastica, sorpresi a lanciare sassi contro donne transessuali a Miramare, è stata "una vera e propria spedizione punitiva a mano armata". Tonti evidenzia "il clima di disprezzo che si respira nella società renda i più giovani estremamente vulnerabili ai messaggi omotransfobici e violenti. Questa cultura d'odio può armare le mani di persone moralmente deboli, incapaci di comprendere la violenza nel suo pieno e drammatico significato". L'auspicio di Tonti è che la scuola di provenienza "prenda provvedimenti seri e, soprattutto, avvii profondi percorsi di sensibilizzazione: in questo caso l'intervento repressivo ha evitato il peggio, ma la strada maestra per sradicare violenza e disprezzo deve essere la prevenzione". I due giovani, che si trovavano in gita a Rimini, sono stati destinatari di denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, nella fattispecie la fionda usata per scagliare i sassi e un coltello di circa 20 cm. L'intervento è stato operato dalla Polizia Locale, su segnalazione delle stesse donne transessuali.

