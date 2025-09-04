Altarimini

Dopo 3 anni Vasco Rossi torna in concerto a Rimini

L'annuncio arriva dal sindaco Jamil Sadegholvaad

A cura di Redazione
04 settembre 2025 15:35
Vasco Rossi PH ANSA
Vasco Rossi PH ANSA
Attualità
Vasco Rossi tornerà a Rimini, a distanza di 3 anni dal precedente live. A darne l'annuncio è il sindaco Jamil Sadegholvaad, che annuncia la data zero del tour 2026 del cantante di Zocca. Secondo quanto già comunicato dal management di Vasco Rossi, la prima data del tour è in programma a Ferrara, nelle due date del 5 e 6 giugno. Quindi a Rimini la data zero si terrebbe a inizio mese, come successo nel 2023, quando le porte dello stadio Neri si aprirono per accogliere il popolo del "Blasco": il 1° giugno i fan club assistettero al soundcheck, il 2 giugno invece andò in scena la data zero, davanti a un pubblico numerosissimo.

