Dopo 25 anni di assenza dal teatro, Fabio De Luigi torna in tour (e passa anche da Rimini)

L'artista santarcangiolese si esibirà al Teatro Galli con il suo nuovo spettacolo "Biol"

Fabio De Luigi torna finalmente sul palco e fa tappa anche a Rimini con il suo nuovo spettacolo “Biol – In Carne e Ossa Tour”. L’appuntamento è fissato per martedì 5 novembre 2026 nello splendido scenario del Teatro Galli.

Dopo 25 anni di assenza dal teatro, l’artista romagnolo riscopre il contatto diretto con il pubblico attraverso uno show costruito su misura per lui: monologhi, racconti personali e momenti di improvvisazione che uniscono comicità e poesia in un’esperienza autentica e senza filtri.

I biglietti per la data di Rimini saranno disponibili in prevendita My Live Nation da giovedì 19 febbraio alle ore 15:00, mentre la vendita generale partirà venerdì 20 febbraio alle ore 15:00. Un’occasione imperdibile per rivedere dal vivo uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.