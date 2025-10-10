Dopo cinque anni torna Filippo Malatesta: il cantautore riminese esce con “Altolà chi va là”

Il nuovo singolo anticipa l'uscita del suo sesto album

Dopo cinque anni torna Filippo Malatesta con il nuovo singolo “Altolà chi va là”, primo estratto dal prossimo album di inediti “Bipolare”, il sesto della sua carriera, in uscita il 21 novembre.

Il brano “Altolà chi va là” nasce ispirandosi al saggio “Costruire il nemico” di Umberto Eco ed è una lettura ironica e divertita delle tante contraddizioni della nostra società.

Nel videoclip, disponibile su YouTube, Filippo ha voluto coinvolgere amici e fan per condividere insieme a loro questo suo ritorno sulle scene.

Il singolo è stato realizzato e arrangiato da Filippo Malatesta, insieme a Tommy Graziani alla batteria e Alessandro Pagliarani al sax. Come tutto l’album in arrivo, anche questo brano conferma la maturità artistica del cantautore di Verucchio, che continua a proporre canzoni capaci di emozionare e far riflettere, mantenendo sempre un’elevata qualità musicale.

Biografia

Filippo Malatesta, al secolo Filippo Baschetti, è un cantautore riminese che debutta discograficamente nel 1992.

Vanta cinque album di inediti (il sesto, Bipolare, uscirà a novembre), un album live e una raccolta acustica (Sopra la polvere).

Il suo album d’esordio, La figlia del re, contiene il brano con cui partecipa al programma Rai Il canzoniere dell’estate.

Il secondo disco, Malatesta, viene prodotto da Corrado Rustici a San Francisco.

La dimensione live è sempre stata la sua forza: nel 1992 apre le date italiane del tour di Bob Dylan e, l’anno successivo, il concerto di Neil Young al Foro Italico.

Nella stagione 1994 è con la sua band resident al programma televisivo Roxy Bar condotto da Red Ronnie.

Nel 1997 pubblica il terzo album, Il re delle tre, seguito nel 2004 da Giramondo.

È anche autore del brano Cento giorni, incluso nell’album di Syria Come una goccia d’acqua.

Dopo quindici anni di silenzio discografico, nel 2019, con l’etichetta Yourvoice Records, pubblica Sopra la polvere, una raccolta acustica dei suoi brani più amati.

Nel 2020, durante il lockdown, realizza Biutifullove, album che contiene brani di successo come Eri tu, Donnasummer e la stessa Biutifullove.