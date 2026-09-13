Dopo dieci anni è derby gialloblù-biancorossi: oggi la sfida Santarcangelo-Rimini

Al Mazzola il Rimini ritrova Mastronicola, oggi tecnico dei clementini

La terza giornata del girone B si è aperta con "l'antipasto" degli anticipi, ma la portata più attesa è quella di oggi pomeriggio: alle 15.30 infatti al Mazzola il Santarcangelo ospita il Rimini per l'atteso derby. L'ultimo confronto nella città clementina, tra le due squadre, è datato 16 aprile 2016: ebbe la meglio per 1-0 il Rimini, grazie a un gol di Polidori. I biancorossi vinsero poi i playout, ma fu l'ultimo atto della gestione De Meis: la stagione successiva il Rimini dovette ripartire dall'Eccellenza con Giorgio Grassi, Tamai ds e Mastronicola, oggi tecnico dei clementini, in panchina. Il Santarcangelo chiuse undicesimo, nonostante i 6 punti di penalizzazione per l'inchiesta sul calcioscommesse denominata Dirty Soccer. Oggi gialloblù e biancorossi si ritrovano con due progetti sportivi diversi: il Santarcangelo mette in vetrina tanti giovani del proprio vivaio o della propria città, il Rimini ha costruito una squadra forte per vincere il campionato. I biancorossi cercheranno la terza vittoria su tre, i clementini sono invece a secco di punti, anche se il calendario non ha aiutato: con oggi, i ragazzi di Mastronicola hanno affrontato 2 delle 3 squadre più attrezzate del girone più il Medicina Fossatone che punta ai playoff.

QUI RIMINI In casa biancorossa out Malavasi, Carlini e Carmona. In attacco Piazze sarà supportato da Fabbri e Cicarevic. In difesa sulla destra spazio a Moricoli. Gadda schiererà il 4-3-3: Roberto; Moricoli, Nava, Maggioli, Magnanini; Bertani, De Angelisi, Nisi; Fabbri, Piazze, Cicarevic.

QUI SANTARCANGELO La rosa clementina è praticamente al completo, fatta eccezione per Seye. In difesa è ballottaggio a sinistra tra Domeniconi e Pironi, in attacco Fuchi a destra con l'ex di turno Satalino a sinistra. Mastronicola schiererà il 4-3-3: Golinucci; Brolli, Jaupi, Zaghini, Domeniconi; Meloni, Giorgini, Lepri; Fuchi, Da Rugna, Satalino.