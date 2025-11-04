Dopo gli episodi del 2024, a Coriano un Halloween tranquillo e in sicurezza

Nel 2024 la notte di Halloween a Ospedaletto era stata segnata da gravi episodi di vandalismo e violenza

Quest’anno la notte di Halloween nel territorio di Coriano si è svolta in un clima sereno e sicuro, grazie al lavoro attento e coordinato delle Forze dell’Ordine.

"Un impegno costante sul territorio che ha permesso di prevenire episodi di vandalismo e di garantire tranquillità a famiglie e ragazzi". Lo fa sapere l'Amministrazione Comunale.

“Voglio ringraziare di cuore il Prefetto, l’Arma dei Carabinieri di Riccione e Coriano e la Polizia Locale – dichiara il Sindaco Gianluca Ugolini – per la presenza costante e la professionalità dimostrata anche in questa occasione. Dopo quanto accaduto lo scorso anno, il loro lavoro ha permesso di assicurare a tutta la comunità corianese una serata di festa, dedicata soprattutto ai bambini e all’insegna del rispetto e della sicurezza. È la dimostrazione che, quando le istituzioni e l’Amministrazione lavorano insieme, i risultati si vedono.”

Nel 2024 la notte di Halloween a Ospedaletto era stata segnata da gravi episodi di vandalismo e violenza, con il coinvolgimento di alcuni minorenni poi identificati e sanzionati grazie a un’importante operazione condotta dai Carabinieri di Riccione e Coriano.

Un anno dopo, la situazione è completamente diversa: collaborazione, controllo del territorio e senso civico hanno restituito alla comunità un clima di festa e responsabilità condivisa.