Dopo i temporali scattano i divieti di balneazione: nel riminese 11 tratti chiusi

Da Rimini a Cattolica, la mappa dei divieti

Sono disponibili i risultati del campionamento delle acque marine, previsto dal calendario della stagione balneare, eseguito lunedì 25 agosto 2025 lungo tutta la costa dell'Emilia-Romagna. Sono 81 i tratti balneabili su 98, nei restanti 17 si registra invece un superamento dei limiti normativi, destinato a rientrare solitamente in breve tempo, dovuto ai forti temporali del fine settimana scorso con piogge consistenti che hanno colpito alcune zone della riviera nel ravennate, forlivese-cesenate e nel riminese e hanno comportato un notevole afflusso dai corsi d'acqua, dove a seguito degli eventi gli scolmatori hanno riversato il troppo pieno.

Nel riminese le chiusure hanno riguardato Bellaria - Foce Uso 100; a Rimini tre punti: Torre Pedrera – Brancona, Rivabella - Rivabella - Turchetta e Foce Marecchia; a seguire, Misano Rio Agina e Porto Canale a Porto Verde; Riccione Porto Canale; infine quattro punti a Cattolica: Torrente Ventena 50 m Nord e Sud, Punto 11 a fronte di viale Venezia e viale Fiume.

Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo, e i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.