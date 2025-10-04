Dopo il sottomedia, clima più mite nel riminese: ma allerta arancione per il vento

L'allerta arancione valida per tutto il territorio riminese

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per vento, criticità costiera e stato del mare per la giornata di domani che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende la Provincia di Rimini.

Nella prima parte della giornata di domenica 5 ottobre è previsto un aumento della ventilazione, che riguarderà i rilievi appenninici con venti sud-occidentali di burrasca moderata (62–74 km/h) e la fascia costiera con venti nord-orientali di burrasca forte (75-88 Km/h), con rinforzi o raffiche di intensità superiore. È previsto mare agitato al largo, con altezza dell'onda superiore a 3,20 m. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, tenendo conto anche dell'assenza della duna invernale. Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico minore

È consigliato di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta e su cosa fare in caso di forte vento: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it