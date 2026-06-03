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Dopo il temporale scatta il divieto di balneazione su più spiagge tra Ravenna e Rimini

Ordinanza in vigore da Ravenna a Rimini dopo l’apertura degli scarichi fognari: stop ai bagni fino a giovedì

A cura di Michela Alessi Redazione
03 giugno 2026 09:51
Dopo il temporale scatta il divieto di balneazione su più spiagge tra Ravenna e Rimini -
Rimini
Attualità
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Divieto di balneazione emesso in quattro zone della riviera romagnola dopo il temporale della scorsa notte.

Due zone riguardano il Ravennate, in particolare la Bassona Nord foce Bevano e la Bassona sud foce Bevano.
Per quanto riguarda il riminese sono 4 i punti interessati lungo la costa: Bellariva (Colonnella 1 e 2), Rivazzurra (Rodella) e Miramare (Rio Asse).

Come prevede l’ordinanza dopo l’apertura degli scarichi fognari, sarà possibile tornare a fare il bagno in mare da giovedì.

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