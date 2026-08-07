Dopo il weekend, ancora tanti eventi a Rimini tra notte di San Lorenzo e Ferragosto: il programma

Il programma comprende serate sulla spiaggia, fuochi d’artificio, mercatini, musica dal vivo, cinema all’aperto, visite guidate, mostre e iniziative per famiglie

Tra la Notte di San Lorenzo e il week-end di Ferragosto, Rimini propone una settimana di appuntamenti diffusi tra mare, centro storico, borghi e parchi cittadini. Il programma comprende serate sulla spiaggia, fuochi d’artificio, mercatini, musica dal vivo, cinema all’aperto, visite guidate, mostre e iniziative per famiglie.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i fuochi d’artificio sulla spiaggia: lunedì 10 agosto ai bagni 107/108, tra Marebello e Rivazzurra, in occasione della Notte di San Lorenzo e giovedì 13 agosto ai bagni 138-140 di Miramare, aspettando Ferragosto. E per godersi un panorama mozzafiato, si può approfittare di un giro sulla Ruota Panoramica, sul porto di Rimini, con una vista a 55 metri di altezza sulla città, sulla Riviera, sul mare e sull’entroterra, particolarmente suggestiva nell’ora del tramonto.

La settimana si apre lunedì 10 agosto con l’ultimo appuntamento de La Terrazza della Dolce Vita al Grand Hotel, nel Parco Federico Fellini, con incontri e ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo condotti da Simona Ventura e Giovanni Terzi e al termine un evento speciale: il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, realtà musicale nata nel 2025 per custodire e diffondere l’eredità artistica e umana del grande tenore modenese.

In serata, al Teatro Galli, prosegue il ciclo Omero sotto le stelle, dedicato ai grandi temi dei poemi omerici.



Nel centro storico torna anche il cinema all’aperto degli Agostiniani 2026 – Cinema sotto le stelle, nella corte di via Cairoli, con proiezioni serali il 10, 11, 17 e 18 agosto. Durante la settimana sono in programma anche concerti, incontri culturali, serate dedicate alla storia cittadina e appuntamenti per bambini, tra cui Pane Burro & Burattini al Lapidario del Museo della Città (12 agosto).

Sempre mercoledì 12 agosto, all’Arena degli Agostiniani, è in programma il Gran concerto di mezza estate della Banda Città di Rimini, mentre venerdì 14 agosto, ai Giardini dei Palazzi dell’Arte, la rassegna Swing Out Summer porta musica jazz dal vivo e lindy hop.

L’Area Settebello ospita inoltre tutte le sere un programma di musica, cultura e spettacolo, in particolare venerdì 14 agosto propone una serata dedicata alle atmosfere e ai ritmi della musica country e sabato 15 Superflash, un Ferragosto in musica con le più amate hit italiane e internazionali dagli anni 2000 a oggi.



Al Parco degli Artisti di Vergiano sono in calendario serate di musica, concerti e intrattenimento: martedì 11 agosto con Sergio Casabianca e i Doctor Luba, venerdì 14 agosto con Remember Bandiera Gialla e domenica 16 agosto con il concerto al tramonto Italia, un Alfabeto di Note!con Sergio Casabianca e EOS Quartet.

Mercoledì 12 agosto, come di consueto il centro storico ospita la Rimini Shopping Night, con negozi aperti fino a tardi, mercatini, locali, musei aperti in orario serale e iniziative diffuse. In piazza Tre Martiri torna Artigiani al Centro By Night, mentre in piazza Cavour si svolge I Ricordi in Soffitta, il mercatino dedicato ai bambini.



Il giorno di Ferragosto, sabato 15 agosto, sulla spiaggia è prevista anche la tradizionale Santa Messa al mare all’alba, in occasione della Festa della Madonna Assunta.

Nella zona di Marina Centro, dal 14 al 16 agosto, piazzale Kennedy e il Parco del Mare accolgono Dire, mare, mangiare, il format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini dedicato a prodotti tipici, street food, degustazioni guidate, sostenibilità, incontri, spettacoli e musica. L’ingresso è gratuito, con degustazioni a pagamento.

Al Parco Fellini torna invece, dal 13 al 16 agosto, lo street food gourmet con Arte & Gusto, a cura del Comitato Turistico di Marina centro.

Sempre dal giovedì 13 alla domenica 16 agosto il lungomare di Miramare ospita Ferragosto a Miramare, con mercatino serale, musica, karaoke, spettacoli e i fuochi d’artificio del 13 agosto sulla spiaggia.

Anche le altre località balneari propongono iniziative dedicate al Ferragosto.

A Viserba, il 14 e 15 agosto, sono previsti spettacoli di Sganassau Cabaret con il Duo Torri e il Viserba Day Fest, la grande festa di Ferragosto in piazza. A Bellariva, il Parco del Mare ospita musica e mercatino in piazzale Gondar. A Torre Pedrera, il programma comprende animazione, balli e il Carnevale di Rio Torre sul lungomare San Salvador. A Rivabella, dal 14 al 16 agosto, le serate alternano mercatini, musica dal vivo e spettacoli come quello delle delle Sirene Danzanti il 16 agosto.

A Rivazzurra, l’area dell’ex Colonia Enel propone mercatini e intrattenimento serale nel fine settimana di ferragosto, in particolare la notte del 15, Artisti di strada itineranti porteranno musica, colori e divertimento lungo il tratto di spiaggia compreso tra i Bagni 107 e 121.

Al Giardino Bimby di San Giuliano, il programma di Sere d’Estate al Giardino Bimby propone appuntamenti il 13, 16 e 17 agosto 2026, con spettacoli, musica dal vivo e contest musicali, tra cui NEIDA Live e la finale del Baia Summer Festival 2026.

Durante la settimana di Ferragosto proseguono anche i mercatini estivi del programma Cento Giorni in Festa, distribuiti tra Marina Centro, Torre Pedrera, Viserba, Viserbella, Rivabella, Marebello, Rivazzurra e Miramare. Artigianato, antiquariato, hobbistica, collezionismo e mercatini per bambini animano le serate sul lungomare e nelle piazze delle località balneari.