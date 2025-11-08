Dopo la Fiera di San Martino, riaprono i cantieri di Hera: come cambia la viabilità a Santarcangelo

I lavori di Hera alla rete idrica riprendono dal 13 novembre in via Cupa e viale Marini

Dopo la sospensione in occasione della Fiera di San Martino, i lavori di Hera per la realizzazione di alcuni collegamenti alla rete idrica in viale Marini e via Cupa riprenderanno a partire da giovedì 13 novembre, con modifiche alla viabilità compresa l’istituzione temporanea del senso unico alternato.

Per la durata del cantiere, nei tratti di viale Marini interessati dai lavori il traffico sarà a senso unico alternato, regolato da movieri nelle fasce orarie di maggiore affluenza (dalle 7,30 alle 9, dalle 12 alle 13,30 e dalle 17 alle 19) e da impianto semaforico negli altri momenti della giornata. Resterà in ogni caso sempre garantito il passaggio ai mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e dei residenti.

Nei tratti interessati dai lavori sarà inoltre vietato sostare dalle 0 alle 24 con rimozione forzata, sarà ristretta la carreggiata stradale e istituito il divieto di transito lungo il percorso ciclopedonale. In vigore infine il limite di velocità a 30 km/h in tutto il tratto dell’area di cantiere, compresi i 100 metri precedenti e successivi.

Le stesse restrizioni riguarderanno anche via Cupa, nel tratto compreso tra la rotatoria e l’incrocio con via Verga, che da lunedì 17 a venerdì 28 novembre sarà completamente chiuso al transito veicolare, con l’eccezione di residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori: è prevista in ogni caso l’istituzione di un percorso alternativo attraverso la stessa via Verga.

Sempre dal 17 novembre, per consentire l’esecuzione degli scavi per alcuni sondaggi preventivi alla realizzazione di nuovi lavori, sono previste modifiche alla viabilità anche nelle vie Capri e Amalfi: dalle ore 7 di lunedì 17 alle 18 di venerdì 21 novembre e comunque fino alla fine dell’intervento, in particolare, nel tratto di via Capri compreso tra le vie Dalla Chiesa e Amalfi saranno vietate la circolazione – con l’eccezione di residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori – e la sosta 0-24 con rimozione forzata.

Sosta vietata anche in via Amalfi, nel tratto compreso tra i civici 8 e 10, che diventerà temporaneamente strada senza uscita, con il doppio senso di circolazione riservato a residenti, mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori. Nella porzione del parcheggio di via Amalfi compresa tra l’area verde e l’accesso al nido d’infanzia Rosaspina, infine, sarà istituito il doppio senso di circolazione.

I lavori rientrano nell’ambito di un intervento complessivo con investimenti per oltre 2,5 milioni di euro, realizzato da Hera e finanziato da Romagna Acque, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche mediante la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino, la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete.

Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800/713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.