Dopo la neve, rischio gelate: e Novafeltria chiude le scuole
L'ordinanza del sindaco Zanchini evidenzia le "oggettive difficoltà di percorrenza delle strade del capoluogo, soprattutto nelle frazioni"
A cura di Redazione
26 marzo 2026 16:40
Il Comune di Novafeltria chiude le scuole per la giornata di domani (venerdì 27 marzo), a seguito della neve che ha colpito il territorio comunale, specie nella frazione di Perticara. L'ordinanza del sindaco Zanchini evidenzia le "oggettive difficoltà di percorrenza delle strade del capoluogo, soprattutto nelle frazioni", che possono generare pericoli. Domani sono inoltre previste temperature minime rigide: il termometro potrebbe scendere di un grado sotto lo zero.