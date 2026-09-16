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Dopo l’alluvione, Rimini mette in sicurezza Covignano e Sant’Aquilina: lavori per 1,2 milioni

Terminato l’intervento su via Covignano, mentre entro fine settembre sarà completato anche il cantiere di via Sant’Aquilina

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
16 settembre 2026 13:08
Dopo l’alluvione, Rimini mette in sicurezza Covignano e Sant’Aquilina: lavori per 1,2 milioni - Incrocio via Raticosa con via Covignano GOOGLE MAPS
Incrocio via Raticosa con via Covignano GOOGLE MAPS
Rimini
Attualità
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Si sono conclusi a Rimini i lavori di riqualificazione stradale e messa in sicurezza di via Covignano, finanziati nell’ambito dell’Ordinanza 45/2025 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L’intervento di consolidamento e ripristino delle pavimentazioni stradali ha interessato due tratti: dall’incrocio con via Raticosa alla Chiesa di San Fortunato e dal Belvedere all’incrocio con via Montechiaro, per una superficie complessiva di circa 10.500 metri quadrati. In corso d’opera è stato inoltre realizzato un ulteriore intervento, non previsto nel progetto iniziale, nel tratto di via Covignano da via Montechiaro verso via San Martino in Venti, per una lunghezza di circa 600 metri.

Si concluderanno invece entro la fine del mese i lavori di messa in sicurezza di via Sant’Aquilina, anch’essi finanziati con le risorse stanziate dal Commissario Straordinario a seguito degli eventi alluvionali del 2023. L’intervento riguarda il consolidamento della sezione stradale nel tratto compreso tra la Consolare San Marino e il civico 49, e nel tratto di circa 300 metri dall'innesto lato mare dalla Consolare.

Il finanziamento complessivo destinato ai due interventi ammonta a 1,2 milioni di euro: 650 mila euro per la messa in sicurezza di via Covignano e 550 mila euro per via Sant’Aquilina.

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