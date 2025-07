Dopo l'Inter, anche la Juventus fuori dal Mondiale per Club

Il Real Madrid supera 1-0 la formazione bianconera, decide Gonzalo Garcia

La Juventus ci prova con coraggio e organizzazione, ma non basta: il Real Madrid vince 1-0 a Miami e spedisce i bianconeri fuori dal Mondiale per Club agli ottavi, proprio come successo all’Inter. Dopo un primo tempo brillante, con occasioni firmate Yldiz e Kolo Muani, la squadra di Tudor cede nella ripresa al colpo di testa vincente di Gonzalo Garcia. Troppa la qualità del Real, che controlla il finale e vola ai quarti. Alla Juve resta l’amarezza, ma anche i 27 milioni incassati nel girone.