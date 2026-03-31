Dopo una carriera lunga oltre 30 anni alla Gambalunga, Nadia Bizzocchi va in pensione

Il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e gli assessori Francesca Mattei e Michele Lari hanno ricevuto questa mattina in residenza comunale Nadia Bizzocchi, nel suo ultimo giorno di servizio come direttrice della Biblioteca Civica Gambalunga, prima del meritato pensionamento.

Un momento istituzionale e insieme umano, per ringraziare una professionista entrata in servizio al Comune di Rimini il 1° ottobre 1988 e che ha dedicato l'intera carriera alla Gambalunga, contribuendo in modo determinante a farne uno dei luoghi culturali più amati e frequentati della città, in particolare dai giovani. Dal 2022, anno in cui il sindaco Sadegholvaad le aveva affidato la direzione dell'istituzione dopo una selezione pubblica, Nadia Bizzocchi ha guidato la biblioteca con quella competenza e passione che già la contraddistinguevano nei ruoli precedenti: responsabile dei Fondi Moderni e dell'Archivio Fotografico, curatrice di progetti culturali di rilievo e referente della conservazione del patrimonio librario e documentale. “La Gambalunga è un luogo magico della nostra città — aveva detto il sindaco al momento della nomina — e Nadia ne è l'interprete ideale”. Parole che ancora oggi, nel giorno del congedo, suonano come il migliore dei ringraziamenti.



