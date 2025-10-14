Doppio successo per Costa Edutainment: Acquario di Genova e Aquafan primi in Italia

Il parco acquatico riccionese svetta su tutti. Ottimi risultati anche per Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura e parco Caravelle

Il Gruppo Costa Edutainment si conferma protagonista di “Migliori in Italia - Campioni del Servizio 2026”, l’indagine condotta dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza e pubblicata oggi su Affari & Finanza.

L'Acquario di Genova conquista il doppio traguardo: entra nella top 20 assoluta delle aziende italiane e si conferma al primo posto nella categoria acquari. Aquafan di Riccione mantiene la leadership nel comparto parchi acquatici. Eccellenti performance anche per l'Acquario di Cattolica (secondo posto nella sezione acquari), il parco Caravelle (sesto posto nei parchi acquatici nazionali) e Italia in Miniatura di Rimini (quarto posto nella categoria parchi di divertimento).

L'indagine analizza annualmente il mercato italiano per promuovere la trasparenza a vantaggio dei consumatori. L'edizione 2026 è stata condotta tramite sondaggio CAWI (Computer Assisted Web Interview) nel periodo luglio-agosto, raccogliendo 332.900 valutazioni su 2.244 aziende in 220 settori.

Gli intervistati hanno valutato il servizio ricevuto dalle aziende con cui hanno interagito negli ultimi tre anni, comprendendo l’intera esperienza d’acquisto. Il "Service Experience Score" (SES) ha premiato con la certificazione "Top Servizio" le aziende con punteggio superiore alla media del settore, mentre il riconoscimento "N.1 Servizio" è andato alle eccellenze assolute come Acquario di Genova e Aquafan.

I risultati ottenuti testimoniano l'impegno costante di Costa Edutainment nel creare esperienze coinvolgenti e ad alto valore aggiunto per un pubblico sempre più esigente.

L'attenzione all'ospite guida le scelte aziendali con l’obiettivo di supportarlo, coinvolgerlo e soddisfarlo in tutti i passaggi: dalla selezione della destinazione all'acquisto online, dall'esperienza di visita all'assistenza post-vendita. Questa filosofia contribuisce a fare del gruppo Costa Edutainment il leader del mercato italiano dell’edutainment.

La formula vincente si articola in cinque pilastri: investire, ampliare, proporre, entusiasmare ed educare. Un approccio che coinvolge ogni settore del gruppo, dall'ideazione di nuovi exhibit alla customer care, con costante attenzione alla qualità dei contenuti e alla fidelizzazione del cliente.

Costa Edutainment è leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica dove accoglie circa 3 milioni di visitatori all’anno.

Gestisce oggi 12 strutture in Italia: in Liguria Acquario di Genova, La Città dei bambini e dei Ragazzi, Biosfera, ascensore panoramico Bigo, parco acquatico Caravelle e Caravelle Village a Ceriale; sulla riviera romagnola Acquario di Cattolica, Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura, in Toscana Acquario di Livorno e, in Abruzzo, parco acquatico Acquapark Onda Blu a Tortoreto (TE).