Dottor Clown non dona solo sorrisi: dalla raccolta fondi 10.000 euro, investiti in nuovi strumenti medici

Dottor Clown Rimini dona strumenti diagnostici alla Pediatria dell'Infermi grazie a una raccolta fondi

Un gesto di grande generosità e sensibilità nei confronti della Pediatria dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, protagonista l’Associazione Dottor Clown Rimini, promotrice di una donazione frutto di una riuscita campagna di crowfunding sostenuta dalla Banca Malatestiana.



Il progetto, dal titolo “Fai un bel respiro… e sonda un sorriso!”, è stato selezionato tra le iniziative da sostenere e ha preso vita lo scorso ottobre sulla piattaforma Ideaginger, con il patrocinio del Comune di Rimini. L’obiettivo era quello di potenziare le cure pediatriche attraverso l’acquisto di tre strumenti diagnostici fondamentali: un apparecchio per la misurazione dell’ossido nitrico esalato e due sonde per il nuovo ecografo dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica.



“Volevamo offrire un supporto concreto al reparto di Pediatria dell’Infermi, migliorando la qualità delle cure attraverso strumenti innovativi e all’avanguardia”, sottolinea Roberta Mazzotti, segretaria dell’Associazione Dottor Clown Rimini.



La risposta della comunità è stata straordinaria: in poco più di un mese sono stati raccolti 10.339 euro, superando del 15% l’obiettivo prefissato, grazie al contributo di 182 donatori.



“Siamo rimasti profondamente commossi dal calore e dalla partecipazione che abbiamo ricevuto. Ogni contributo è stato un sorriso donato ai piccoli pazienti”, aggiunge Luca Mainardi, consigliere dell’Associazione.



Nata nel 2006, l’Associazione Dottor Clown Rimini è attiva da 19 anni all’interno dell’Ospedale “Infermi” con l’obiettivo di portare la clownterapia nei reparti pediatrici. I clown dottori – volontari formati – lavorano per rafforzare la parte sana dei bambini, portando gioia e leggerezza nei momenti più delicati della degenza. Ogni settimana i volontari dell’associazione visitano i reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica e Pronto Soccorso Pediatrico, trasformando il contesto ospedaliero in un luogo più umano e accogliente.



Alla cerimonia di consegna della donazione erano presenti la dottoressa Francesca Raggi, direttrice del presidio ospedaliero, il dottor Gianluca Vergine, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, la coordinatrice del reparto, Anna D’Elia, la dottoressa Roberta Pericoli, responsabile del reparto di Oncoematologia pediatrica, e la dottoressa Manuela Guido dell’Ufficio Fundraising dell’Ausl della Romagna, che hanno accolto i rappresentanti dell’Associazione Dottor Clown Rimini: la segretaria Roberta Mazzotti e i consiglieri Luca Mainardi e Stefano Di Bez.



“Sono molto grato per questa donazione – le parole del dottor Gianluca Vergine – anche perché gesti come questo testimoniano quanto il tessuto sociale e il mondo del volontariato siano parte integrante della sanità pubblica. L’Azienda USL della Romagna rinnova così il proprio impegno a costruire una rete solida di sostegno, che coinvolge professionisti, cittadini e associazioni, per prendersi cura insieme dei più fragili, con strumenti sempre più efficaci e innovativi”.