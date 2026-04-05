Dramma in hotel: 12enne risucchiato da bocchettone piscina finisce in arresto cardiaco

Il ragazzino è stato ricoverato in ospedale

Un ragazzino di 12 anni è stato ricoverato questa mattina (domenica 5 aprile) in ospedale a Rimini, dopo aver subito un arresto cardiaco. I fatti sono avvenuti nella spa di un hotel dell'entroterra riminese: il giovane, in vacanza con la famiglia, secondo una prima ricostruzione è rimasto bloccato nel bocchettone della piscina, rimanendo sott'acqua e finendo quindi in arresto cardiaco. I medici del 118, intervenuti sul posto dopo la chiamata del personale dell'hotel, ne hanno disposto il ricovero con l'eliambulanza. I fatti sono oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri.