Dramma sfiorato a Rimini: agenti eroi si tuffano in mare e salvano ragazzo privo di sensi

Tutto è partito da una segnalazione: i due agenti hanno portato a riva il giovane, poi affidato al personale del 118

Due agenti della Squadra Volante di Rimini, qualche sera fa, hanno salvato la vita a un giovane, soccorso in mare. A raccontare l'accaduto, sui propri canali social, è stata la Questura di Rimini. Secondo quanto riferito, intorno alle 24, al centralino è giunta segnalazione relativa a una persona in difficoltà in mare ed è scattato l'immediato intervento di una pattuglia della Volante. I due agenti hanno individuato il ragazzo, che era riverso in acqua, e si sono tuffati. Una volta raggiunto il giovane, privo di sensi, lo hanno afferrato e trasportato a riva. A quel punto è stato affidato al personale del 118 per gli accertamenti sanitari.