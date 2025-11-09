Drammatico incidente sulla tangenziale sud di Bergamo: due morti e tre feriti gravi

Le vittime sono due uomini di 23 e 62 anni, entrambi deceduti sul colpo

Tragedia all’alba di oggi (domenica 9 novembre), sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano, dove un violento scontro frontale ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre tre. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina e ha coinvolto due automobili e un furgoncino. Le vittime sono due uomini di 23 e 62 anni, entrambi deceduti sul colpo. Un terzo uomo, di 64 anni, è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove lotta tra la vita e la morte. Anche altre due persone hanno riportato ferite di diversa entità. Sul posto sono immediatamente intervenuti numerosi mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. I pompieri hanno collaborato alle operazioni di soccorso e rianimazione, vista la gravità delle condizioni dei feriti e la difficoltà di estrarre i corpi dalle lamiere.