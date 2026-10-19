“Dressing Casanova”, al Fellini Museum due giornate dedicate all’estetica di Fellini

Il 20 e 21 ottobre proiezioni e incontri tra cinema, moda e storia per celebrare i 50 anni del film “Il Casanova”, tra ricerca storica e visioni contemporanee

In occasione del 50° anniversario dell’uscita nelle sale de “Il Casanova” di Federico Fellini, il 20 e 21 ottobre il Fellini Museum/Palazzo del Fulgor ospita “Dressing Casanova, l’estetica di Fellini tra ricerca storica e visioni contemporanee”, percorso culturale dedicato all’universo visivo di uno dei film più originali e visionari del regista riminese, che mette in dialogo cinema, moda, storia, patrimonio culturale e creatività contemporanea.



L’iniziativa, nata da un’idea di Francesca Casadei, si sviluppa in due giornate, domani e dopodomani. Il primo appuntamento, martedì 20 ottobre alle ore 16 al Cinemino del Palazzo del Fulgor, prevede la proiezione integrale de “Il Casanova” di Fellini, un’occasione per conoscere o rivedere il film realizzato nel 1976, Premio Oscar nello stesso anno per i migliori costumi.

Mercoledì 21 ottobre il focus si sposta sull’approfondimento culturale e accademico. Alle ore 17.30, al Salottino del Palazzo del Fulgor (ingresso da via Giuseppe Verdi 16, sul retro del cinema), si tiene una conversazione a più voci dedicata alla genesi dell’opera, ai suoi costumi e alle diverse forme artistiche che continuano a reinterpretarne l’immaginario. Attraverso interventi di studiosi ed esperti verrà analizzato “Il Casanova” come esempio di incontro tra ricostruzione storica e invenzione artistica, valorizzando il ruolo del costume come elemento narrativo e identitario nell’universo cinematografico di Fellini.



Il regista e sceneggiatore Gianfranco Angelucci, profondo conoscitore del mondo felliniano, ripercorre la lavorazione del film attraverso aneddoti e retroscena. Veronica Innocenti, professoressa ordinaria del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, approfondisce il ruolo del costumista e il lavoro di Danilo Donati, autore degli abiti-scultura del film.

L’incontro presenta inoltre i lavori realizzati vari anni fa dagli studenti del Campus di Rimini nell’ambito di un progetto stilistico dedicato al Casanova e al Settecento, sviluppato sotto la guida di Giordano Pierlorenzi, allora docente di Design della Moda nell’Ateneo riminese.

Il confronto offre l’occasione per riflettere sul rapporto tra memoria e innovazione, sulle connessioni tra cinema e moda e sul coinvolgimento delle nuove generazioni nella valorizzazione dell’eredità felliniana.

Uno spazio è riservato anche al fumetto: Sabrina Zanetti, direttrice artistica del festival Cartoon Club, accompagna il pubblico alla scoperta dei disegni dedicati al Casanova dal maestro Milo Manara.



Dressing Casanova è promosso da Cineteca di Rimini, Fellini Museum, Acli Arte e Spettacolo di Rimini, con il patrocinio dell’Università di Bologna, Campus di Rimini, in collaborazione con Artium universitas di Ancona.