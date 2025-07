Droga tra Bellaria Igea Marina e Cesenatico: nei guai due giovani, sull'auto arnesi da scasso

Una denuncia e un arresto nei confronto di due uomini di nazionalità albanese, uno da poco arrivato in Italia

Giovedì sera il personale del Comando di Polizia Locale di Cesenatico, con il supporto di un'unità della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, ha svolto una serie di controlli mirati alla sicurezza urbana nell’area di Piazza Costa e viale Carducci.

Intorno alle ore 23, l’attenzione degli agenti è stata attirata da tre giovani che si intrattenevano con atteggiamento sospetto all’interno di un’auto parcheggiata in via Dei Mille. Alla vista delle forze dell’ordine, uno dei soggetti si è dato alla fuga, facendo cadere a terra un involucro contenente 0,5 grammi di cocaina.

La perquisizione immediata del veicolo e degli occupanti ha portato al rinvenimento di 12 involucri termosaldati con cocaina pronta per lo spaccio, arnesi da scasso e circa 450 euro in contanti. Le successive indagini hanno condotto gli agenti in una struttura alberghiera di Bellaria-Igea Marina, dove sono state trovate altre due dosi di cocaina e ulteriore denaro contante.

A seguito degli accertamenti, è stato denunciato a piede libero un 40enne di nazionalità albanese per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Arrestato invece un connazionale di 26 anni, appena arrivato in Italia il giorno prima, sbarcato all’aeroporto di Rimini. Nonostante fosse incensurato, la rapidità con cui è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente fa ipotizzare un suo diretto coinvolgimento in un’organizzazione criminale ben strutturata. Le indagini sono in corso per disarticolare la rete di spaccio.