Drums School in concerto: Clementi e i suoi studenti portano le percussioni nel cuore di Santarcangelo

Appuntamento giovedì 3 luglio al Clementino Parco Cafè

Grandi percussioni sotto le stelle, giovedì 3 luglio, nel cuore di Santarcangelo. Il Clementino Parco Café ospiterà infatti un originale appuntamento organizzato per il terzo anno consecutivo da Paolo Clementi, una speciale vetrina per i suoi alunni della Drums School che a partire dalle 21 vedrà esibirsi una ventina di giovani batteristi.

Prima della spettacolare esibizione, il programma della serata prevede una cena con doppio menu per ragazzi e adulti a partire dalle 19.45, mentre sotto la regia della conduttrice Alessia Cecchetti sarà poi lo stesso docente, il verucchiese Paolo Clementi che annuncia una serie di sorprese, a concedersi per un gran finale esibendosi in prima persone.

Per info e prenotazioni: 338-2239011