Due furti subiti nello stesso giorno: domenica nera per Matteo Richetti di Azione

"Le stazioni ferroviarie restano zone pericolose, nonostante l’impegno per bonificarle”, le parole di Richetti

A cura di Riccardo Giannini Redazione
14 novembre 2025 17:03
Giornata difficile per Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, vittima di due furti nello stesso giorno durante un viaggio in treno. I fatti avvenuti domenica scorsa. Il primo episodio è avvenuto a Firenze, dove gli è stato rubato lo zaino, mentre il secondo si è verificato alla stazione di Termini a Roma, con il furto della valigia che però Richetti è riuscito a recuperare grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Richetti ha raccontato all’Adnkronos: “Stavamo rientrando da Brescia, con Calenda e Rosato, perché siamo stati alla festa di compleanno del nostro collega e amico Benzoni. E siamo tornati in treno. A Firenze, avevo con me il mio cane e il treno ha fatto sosta quindi ho approfittato per farlo camminare un po’. Sono sceso cinque minuti e al mio ritorno lo zaino era sparito”.

All’interno dello zaino rubato c’erano l’iPad e altri oggetti personali. Richetti ha spiegato come il capotreno gli abbia confermato che simili furti durante le soste siano purtroppo frequenti.

Durante la sosta romana, invece, la scena è stata più movimentata: “Un ragazzo ha aperto il portellone e si è portato via il mio trolley. Per fortuna l’autista è stato pronto e lo ha raggiunto a tutta velocità. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno fermato il ragazzo e io ho recuperato almeno il trolley”.

Il capogruppo di Azione ha concluso con un commento sulla sicurezza delle stazioni italiane: “Purtroppo restano zone pericolose, nonostante l’impegno per bonificarle”.

