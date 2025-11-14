Due furti subiti nello stesso giorno: domenica nera per Matteo Richetti di Azione

"Le stazioni ferroviarie restano zone pericolose, nonostante l’impegno per bonificarle”, le parole di Richetti

Giornata difficile per Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, vittima di due furti nello stesso giorno durante un viaggio in treno. I fatti avvenuti domenica scorsa. Il primo episodio è avvenuto a Firenze, dove gli è stato rubato lo zaino, mentre il secondo si è verificato alla stazione di Termini a Roma, con il furto della valigia che però Richetti è riuscito a recuperare grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Richetti ha raccontato all’Adnkronos: “Stavamo rientrando da Brescia, con Calenda e Rosato, perché siamo stati alla festa di compleanno del nostro collega e amico Benzoni. E siamo tornati in treno. A Firenze, avevo con me il mio cane e il treno ha fatto sosta quindi ho approfittato per farlo camminare un po’. Sono sceso cinque minuti e al mio ritorno lo zaino era sparito”.

All’interno dello zaino rubato c’erano l’iPad e altri oggetti personali. Richetti ha spiegato come il capotreno gli abbia confermato che simili furti durante le soste siano purtroppo frequenti.

Durante la sosta romana, invece, la scena è stata più movimentata: “Un ragazzo ha aperto il portellone e si è portato via il mio trolley. Per fortuna l’autista è stato pronto e lo ha raggiunto a tutta velocità. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno fermato il ragazzo e io ho recuperato almeno il trolley”.

Il capogruppo di Azione ha concluso con un commento sulla sicurezza delle stazioni italiane: “Purtroppo restano zone pericolose, nonostante l’impegno per bonificarle”.