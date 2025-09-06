Due mesi a Riccione ogni estate da 60 anni: la storia della bolognese Carla Flamigni

La turista ha ottenuto il riconoscimento di "Ambasciatrice di Riccione nel mondo"

Riccione ha un posto speciale nel cuore di Carla Flamigni, turista bolognese che da sessant’anni sceglie la Perla verde per le sue vacanze. Per questo legame profondo e ininterrotto con la città, mercoledì 3 settembre Carla ha ricevuto dall’assessore al Turismo Mattia Guidi il riconoscimento di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”. La consegna è avvenuta all’hotel Villa Platani, luogo che da decenni la accoglie con affetto e familiarità.

Carla, insegnante in pensione originaria di Forlì, ha iniziato a frequentare Riccione da ragazzina: prima insieme alla mamma, poi, negli ultimi anni, da sola. In tutti questi decenni non ha mai interrotto il suo legame con la città, divenuta la sua vera meta del cuore, piena di affetti e ricordi indelebili.

Ospite da lungo tempo dell’hotel Villa Platani, dopo aver soggiornato in passato anche in altre strutture ricettive, Carla ha potuto vivere da turista tutte le trasformazioni della città, dagli anni del boom economico fino alle più recenti riqualificazioni urbane, che oggi apprezza per la capacità di rinnovarsi pur mantenendo intatto lo spirito accogliente di sempre. Ancora adesso, trascorre due mesi interi a Riccione, tra giornate al mare, passeggiate di shopping e qualche serata nei locali da ballo, sempre con lo stesso entusiasmo di quando era ragazzina.

Per Carla Riccione è molto più di una semplice località di villeggiatura: è una seconda casa, un luogo che custodisce i ricordi di una vita e continua a regalarne di nuovi, stagione dopo stagione.