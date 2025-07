Due operai colti da malore in un cantiere nel vicentino, uno è in coma

L’ipotesi: caldo estremo o esalazioni

Due operai sono stati colti da un grave malore oggi pomeriggio (martedì 1° luglio), intorno alle 15.30, mentre lavoravano all’interno di una buca in un cantiere a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi vi sono le alte temperature o possibili esalazioni tossiche.

Uno dei due uomini è stato trovato in stato di incoscienza e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, dopo essere stato intubato e sottoposto a manovre di rianimazione sul posto. Le sue condizioni sono critiche e si trova in coma.

L’altro operaio ha riportato conseguenze meno gravi, ma è stato comunque soccorso dal personale sanitario. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, lo Spisal dell’Ulss per le verifiche sulla sicurezza del lavoro e il personale del 118.