Campionato sammarinese Due pareggi con gol nelle due sfide del sabato

Fiorentino - Cailungo 1-1, Murata-Domagnano 2-2. Domenbica le altre sfia

Due pareggi con gol nelle due sfide di questo pomeriggio che hanno fatto proseguire la sesta giornata di Campionato Sammarinese 2026-27. In Fiorentino-Cailungo Bernardi risponde a Pintore mentre in Murata-Domagnano è Perazzini che a tempo quasi scaduto salva i Giallorossi dalla sconfitta.

Iniziamo proprio dalla sfida di Montecchio. La prima palla-gol è per il Domagnano con il destro velenoso di Fusco che trova un attento Olivieri. Il centrocampista giallorosso sembra essere in giornata perché poco più tardi (14’) porta avanti i suoi: perfetta la pennellata su punizione che trafigge un immobile Oliveri e vale l’1-0 per il Domagnano. La squadra di Amati insiste e vuole il raddoppio: buona azione corale dei Lupi che porta ad Arlotti a tu per tu con Olivieri ma il portiere bianconero ipnotizza l’ex San Marino Calcio e salva i suoi. Prima del riposo però il Murata ha la ghiotta chance per pareggiare. Il contatto tra Marconi e Hassler risulta irregolare per Andruccioli che fischia il rigore. Sul dischetto va lo stesso numero dieci del Murata ma Maggioli respinge. Secondo rigore parato dal portiere del Domagnano in stagione (il primo a Bua del Cailungo alla prima giornata, sempre nella stessa porta di Montecchio).

Nonostante l’errore, il Murata esce dagli spogliatoi con il giusto atteggiamento e al 49’ riesce a pareggiare. A siglare l’1-1 è Sacchini che ribadisce in rete dopo la parata di Maggioli sul tentativo di Capriotti in contropiede. Il gol carica i Bianconeri che poco dopo vanno vicini al colpaccio con Hassler. È un Murata diverso quello di Tarini perché al 67’ riesce a portarsi avanti. Buono il lavoro di Sacchini che dalla sinistra la mette in mezzo, velo di Kassi per Hassler che si porta la palla sul mancino e poi calcia in porta, Maggioli non è preciso e viene bucato dal numero dieci bianconero che si riscatta dopo l’errore dal dischetto. Sembra fatta per il Murata ma praticamente all’ultimo respiro, il pallone morbido in area di Fusco trova il piede di Perazzini – entrato al 78’ – che vale il definitivo 2-2 al 90+4’.

Un punto a testa anche per Fiorentino e Cailungo. La sfida di Acquaviva parte forte perché sono i Rossoblù a mettere il naso avanti: Ajimi dalla propria metà campo vede lo scatto di Pintore che si infila al meglio tra le maglie del Cailungo poi una volta arrivato davanti a Filippo Tordella lo buca per il vantaggio della squadra di Monaco. Non demorde però il Cailungo di Benedetti e inizia farsi vedere con più occasioni dalle parti di Benedettini. Una delle migliori è per Bua che da posizione defilata colpisce il palo esterno. Crescono i Rossoverdi e al 35’ trovano un meritato pareggio: a segnare è Edoardo Bernardi – al primo centro stagionale - che ricicla un pallone sulla sinistra poi se la porta sul destro e la mette all’angolino. Prima del riposo si vede ancora Bernardi con una gran punizione ma Benedettini si allunga benissimo e respinge in due tempi.

La partita è vivace anche ad inizio ripresa. Il Cailungo ha due chance in avvio, prima con Bua (52’) che calcia fuori di poco poi con il buon destro di Cecconi (58’) che viene neutralizzato ancora da Benedettini. Risponde il Fiorentino con il palo esterno colpito da Ajmi al 59’. La sfida resta sempre in equilibrio e al 79’ è Ledesma che ci prova sulla punizione dalla lunga distanza ma Filippo Tordella è attento e allontana bene. Le due squadre ci provano con insistenza ma senza trovare la giocata giusta. Alla fine termina 1-1: pareggio giusto che muove la classifica di entrambe.

La sesta giornata riprende domani con le ultime due gare (entrambe in programma alle 15). A Montecchio la Folgore affronta la Liibertas e vuole la vetta solitaria mentre ad Acquaviva c’è Faetano-La Fiorita